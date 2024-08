"LJUDI, DONELI SMO LIGU ŠAMPIONA SRBIJI!" Vladan Milojević: Mnogo toga možemo da naučimo od Bodea, ali mi idemo dalje!

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u Ligu šampiona nakon što su na ''Marakani'' pobedili Bodo sa 2:0 (ukupan rezultat iz dvomeča 3:2).

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

Pre svega čestitke, Salzburg i Jang Bojs su bila neka druga priča.

- Moram da kažem da su me preplavile emocije. Ja stvarno volim ovaj klub, kad sam u ovom klubu nekako želite da ostvarite sve što možete. Glavni cilj nam je bila LŠ i to smo i ostvarili. Imamo veliki disbalans jer smo imali mnogo povređenih igrača. Momci su ostavili srce na terenu, taktički smo sve odradili kako smo zacrtali. Jedno veliko bravo mom stručnom štabu, koji su sjajno odradili posao. Mi moramo da shvatimo da smo mala zemlja, imali smo do sada po 4-5 predstavnika u Evropskim takmičenjima. Nije lako, ali Zemlja Srbija da ima predstavnika u LŠ sa gigantima ćemo igrati, svaka čast svima u klubu. Čestitam svim građanima Republike Srbije, Kosova i Metohije, Republike Srpske. Zvezda je ogroman brend, ogroman uspeh. Imate vrlo malo vremena da se radujete, kreće razmišljanje o drugim mečevima.

Šta ste promenili u odnosu na igru u Norveškoj?

- Sad možemo da se vratimo na utakmicu tamo. Oni su adaptirani na veštačku travu, na nisku temperaturu, to je sve nama bilo jako čudno. Mi njih nismo ni precenili ni potcenili, morali smo malo da patimo ali da odemo po pozitivan rezultat. Posle toga smo znali, očekivali smo Bode baš ovakav kakav je danas bio. Oni ne menjaju svoj stil igre. Najveći problem im je zadnja linija, dosta dobar presing smo radili na njih. Bodo koji ima toliku moć i toliko šuteva na gol, oni su šutnuli ja mislim samo jednom u okvir gola. Čestitao sam njihovom treneru, mnogo možemo da naučimo od tog kluba. Znam da njihovom treneru nije lako, treba da nastavi svoju priču, a mi idemo dalje.

Žreb za najelitnije evropskog takmičenje se održava u četvrtak u Monaku od 18 časova, kada će crveno-beli saznati protivnike u novom formatu Lige šampiona.

