"POKAZALI SMO AJAKSU, POKAZAĆEMO I MARIBORU!" U FK Vojvodina uvereni da mogu da preokrenu stvari protiv Slovenaca

Trener fudbalera Vojvodine Božidar Bandović i vezni igrač novosadskog kluba Vukan Savićević izjavili su danas da su optimisti uoči revanš meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv ekipe Maribora.

FKV

Fudbaleri Maribora su osmog avgusta na svom terenu pobedili Vojvodinu rezultatom 2:1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Lige konferencije.

- Značajna utakmica za nas. U prvom meču bili smo dobri u nekim segmentima, u pojedinim situacijama videli smo neke odluke koje su pod znakom pitanja. Moramo da budemo više koncentrisani i da ja kao trener mogu da uradim da pomognem igrače da pobedimo. Verujem u ove igrače i svoje saradnike, u to nema sumnje. Iako su rezultati izostali, igrali smo dobro - rekao je Bandović na konferenciji za medije, preneo je zvanični sajt kluba.

On je podsetio da je ovaj tim Vojvodine počeo da se stvara od januara.

- Mi smo za sedam meseci uradili mnogo toga dobrog i to govorim zbog igrača, a ne zbog sebe. Ja ne želim da ostanem u nekom klubu, jer sam sa nekim dobar, već na osnovu svog rada, svoje ekipe i načina igre. Što se tiče vere i nade da prođemo u sledeći krug, mislim da su ovi momci našom energijom i igrom dali i navijačima veru da možemo da uradimo više. To je veliki izazov. Od januara igrači koji su došli, svi su pomogli i svi će da pomognu - istakao je trener Vojvodine.

On je naveo da nijedan novi igrač neće biti promašaj.

- Zašto to govorim? Igrači su došli u poslednjoj nedelji priprema, i potrebno je vreme da se uspostavi komunikacija. I pored toga, bili smo blizu i verujem da možemo da prođemo. Ja sam prvi govorio da bi trebalo da se napravi teren, jer ovi momci zaslužuju dobar teren, ali sada stalno putujemo. To nisu izgovori, to su činjenice za koje je potrebno stpljenje. Povrede Vukanovića, Poletanovića i Radulovića nisu nešto na šta smo računali, najbolje bi bilo da imamo čitav tim na okupu. Aleksa će pauzirati nekoliko meseci i moramo da sačekamo, ali uvek kažem, koga nema bez njega se može - rekao je Bandović.

Trener Vojvodine je priznao da bi prihvatio lošu igru uz prolaz dalje protiv Maribora, ali je dodao da dugoročno to nije dovoljan plan.

- Čujem kako kažu da dobro igramo, a nema rezultata. Ja kao trener imam čemu da se nadam, ako imam igru, i to sam ponovio više puta. Da li prihvatam da sledeću utakmicu odigramo loše, a da prođemo? Odgovor je 'da', ali ako igramo loše u nizu, onda nemam čemu da se nadam. To je jasno kao dan", dodao je Bandović.

On je izjavio da nije lako igrati na "dva fronta".

- Da li ste videli protiv TSC-a da su oni bili svežiji što je bilo logično posle naše naporne utakmice, jer smo videli obrnuto. Naša ekipa je držala ritam, imala energiju, igrala presing, jurili smo rezultat, ali ni u jednom trenutku nismo bili umorni. Postoji malo taj psihički umor, jer non-stop putujemo. Moramo da verujemo, u velikom smo klubu. Ovi igrači koji su došli većina nije prošla pripreme, zato im je potrebno vreme, a to je teško kada igramo na tri, četiri dana. Novim igračima će biti potrebno još da budu na nivou onih koji su tu od zimus i koji su prošli pripreme - rekao je Bandović.

Trener Vojvodine je istakao da Maribor ima opasne igrače.

- Videli smo u prvoj utakmici koliko je Iličić opasan kada je okrenut prema golu, ali tu je i Jakupović, čije smo golove gledali pre naše utakmice. Maribor ima opasne igrače i po bokovima, na sve treba da obratimo pažnju. Mislim da ako budemo na svom nivou, imamo velike šanse za prolaz - zaključio je Bandović.

Fudbaler Vojvodine Vukan Savićević je rekao da svi u ekipi znaju u kakvoj se situaciji trenutno nalaze.

- Moramo nekako da mobilišemo i suzbijemo redove. Imali smo dosta sastanaka posle TSC-a, znamo šta nam je činiti. Šef nam je ukazao na neke stvari, imali smo sastanak i sa predsednikom Dragoljubom Zbiljićem i svi zajedno znamo da je naš zadatak da prođemo Maribor. U pitanju je kvalitetan tim, znamo svi da je najopasniji Iličić, ali fudbal je igra sa 11 igrača, a mi smo kao ekipa jaki i možemo da prebrodimo ovu stanicu - rekao je Savićević.

On se zahvalio navijačima na dosadašnjoj podršci i pozvao ih da budu uz tim i u četvrtak.

- Navijači su nam dali ogromnu podršku i hvala im na tome. Ni njima nije lako, putuju stalno, a vidim i da na društvenim mrežama pozivaju da u što većem broju dođu u Bačku Topolu i nadam se da će tako biti i u četvrtak - istakao je Savićević.

On je odgovorio i na pitanje zbog čega Vojvodine ne šutira više ka protivničkom golu.

- Svako svakog analizira i svi znaju da volimo da igramo od golmana. U nekim trenucima smo naterali i Ajaks da se spusti u niski blok. Mnogi naši rivali igraju tako i u takvim situacijama nema mnogo prostora za šuteve sa distance. Nas je malo i Maribor iznenadio svojim pristupom, morali smo da pokušamo više da igramo preko centaršuteva. Radimo na tome, analiziramo protivnika i što se tiče tih taktičkih stvari tiče, siguran sam da stručni štab ima rešenje - naglasio je Savićević.

On je rekao da ne sumnja da će Vojvodina pokazati svoje pravo lice i pobednički mentalitet.

- Kao ekipa imamo veoma jak pobednički mentalitet, koji smo pokazali čak i protiv Ajaksa. Došlo je do nekog pada samopouzdanja protiv Čukaričkog, ali verujem da ćemo se vratiti i pokazati da imamo kvalitet i da zaslužujemo da prođemo dalje. Zaista verujemo u našu ekipu - zaključio je Savićević.

Revanš duel je na programu sutra od 20 časova u Bačkoj Topoli.

