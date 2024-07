SVET SE SMEJE BARSELONI: Poslali ponudu za šampiona Evrope, a o njoj bruji svet

SPORTSKA javnost šokirana je ponudom Barselone za španskog fudbalera Danija Olma. Igrač Lajpciga na radaru je mnogih klubova, a postoji mogućnost da se vrati u Kataloniju gde je počeo karijeru, međutim....

FOTO: Tanjug/AP

Neće momak koji je prošao Barsinu omladinsku školu napustiti Lajpcig ukoliko ne stigne ponuda za koju Nemci smatraju da je prava, što svakako nije slučaj sa ovom.

Katalonski "Sport" javlja da je španski gigant na adresu Lajpciga poslao ponudu od 60 miliona evra, ali tu sumu bi isplatio ne nestvaran način!

Kao prvo, 40 miliona evra bi bilo uplaćeno u četiri godišnje rate od po 10 miliona evra koje bi krenule od 2025. godine! Potom, 10 miliona evra bi uplatili za osvajanje španske Primere i to dva puta do 2029. godine, a isto toliko za osvajanje Lige šampiona dva puta do 2029. godine!?

Nemci su mislili da je šala, samo su se nasmejali i lagano odbili ponudu, navodi se u tekstu.

