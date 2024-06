BOMBA NA POMOLU! Selektor Srbije seda na klupu TSC-a

TSC je pomalo neočekivano ostao bez trenera, pošto je Žarko Lazetić prihvatio poziv iz Izraela i postao šef stručnog štaba Makabija iz Tel Aviva.

FOTO: M. Vukadinović

Osim pojačanja na terenu, uprava trećeplasirane ekipe Superlige moraće da krene u potragu i za novim trenerom, a prema informacijama Meridian sporta, trenutno najveće šanse da nasledi Lazetića ima – Jovan Damjanović, aktuelni selektor kadetske reprezentacije Srbije, sa kojom je nedavno došao do polufinala Evropskog šampionata.

Ukoliko dođe do dogovora, Damjanović bi morao da se odrekne posla u FSS-u, a naša saznanja govore i to da je Nebojša Jandrić, doskorašnji trener IMT-a, na “radaru” kluba iz Bačke Topole, a to interesovanje datira još odranije.

Bilo kako bilo, vrlo uskoro treba očekivati i gotovu “operaciju” u traženju trenera i ozvaničenje novog šefa pred novu sezonu.

BONUS VIDEO: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, nisu se dobro proveli

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.