DRINČIĆ OBAVIO PROZIVKU U NIŠU: Imam velike planove i ciljeve u Radničkom!

Fudbaleri Radničkog započeli su pripreme za novu sezonu. Prozivku je izvršio novi šef stručnog štaba Nikola Drinčić, a igračima se prvo obratio direktor kluba Dejan Propadalo.

FOTO: A. Ilić

-Nikola Drinčić ostavio je dubok trag u Radničkom iz Niša. Kao kapiten, igrač, čovek može biti primer kako treba da se ponašate i ophodite prema svojim obavezama. Želim vam mnogo sreće i naravno uspešnu sezonu. Prepuštam sve šefu stručnog štaba, on ima punu podršku Uprave kluba, kluba i lično moju podršku. Ono što vam bude rekao to je to. Savet vam je da ga slušate, ukoliko želite da napredujete i budete dobri fudbaleri, posebno vi mlađi. Neki od vas, koji su igrali sa Drinčićem, znaju o čemu govorim, on je čovek sa izuzetnim ljudskim kvalitetima i može biti uzor svima, rekao je Propadalo.

FOTO: A. Ilić





FOTO: A. Ilić

Novi strateg ekipe sa Čaira Nikola Drinčić istakao je da vremena nema mnogo i da mora da se vredno radi, jer je prva utakmica već za pet nedelja.-Nije floskula, igraćemo ofanzivno i neka moja vizija je da gledamo nas kao tim, a ne toliko protivnika. Sigurno da ćemo igrati ofanzivni stil fudbala i to mogu da obećam, istakao je Nikola Drinčić.Na prvom treningu viđena su dobro poznata lica, a tim će biti kompletiran u narednom periodu.





BONUS SADRŽAJ

- Što se tiče tih transfera, ko će ostati, ko će otići, mi imamo sa direktorom neki plan, koje igrače želimo i on se bavi sa tim ja sam se usmerio na teren i tako ćemo funkcionisati.Govorio je Drinčić i o ciljevima i planovima.- Iskreno, što se mene lično tiče, uvek imam velike planove i visoke ciljeve. Sigurno da klub kao klub ne zaslužuje da igra plaj-aut i da se bori za opstanak. To sam rekao od prvog dana i ja i dalje stojim pri tome i ne bežim od odgovornosti. Rekao sam da ću učiniti sve, ne samo da igramo plej-of, nego da probamo da se borimo za izlazak u Evropu, to je neko moje viđenje. Zadržali smo veliki broj igrača i nadam se da uz par dobrih igrača možemo da napravimo dobar rezultat.- U Nišu ćemo raditi do 30. juna, odigraćemo dve utakmice do polaska, jedan protivnik biće Radnički iz Kragujevca. U Bugarskoj ćemo biti dvanaest dana i tamo ćemo odigrati četiri utakmice protiv Politehnike (2. jula), CSKA iz Sofije (5. jula), Slavija iz Sofije (9. jula) i Steaue (12. jula). Što se tiče igračkog kadra, glavni nosioci igre ostali su sa nama. Dovešćemo igrače na pozicijama na kojima smo deficitarni. To je mesto golmana, dovešćemo i vezne igrače, jednog špica. U pregovorima smo sa dosta dobrim i kvalitetnim igračima i u narednih par dana sigurno će doći dva do tri pojačanja i onda verovatno i do polaska na pripreme još par njih.Stručni štab Nikole Drinčića predvodiće pomoćnici Vladimir Đorđević i Dejan Babić, za golmane će biti zadužen Stefan Radulović, a za kondiciju kondicioni Đorđe Vlajković.Prvom treningu prisustvovali su: Dimitrije Stevanović, Uroš Kitanović, Andreja Stojanović, Filip Frej, Aleksandar Vojnović, Vasilije Bakić, David Petrović, Tjeri Etongu, Mihajlo Terzić, Vanja Ilić, Stefan Čolović, Stefan Cvetković, Nemanja Belaković, Stefan Lazović, Mateja Pantić, Aleksa Dušanić, Pavle Ivelja, Matija Petrović, Lazar Prodanović. Zbog povrede su izostali Milorad Stajić i Đuro Zec, dok će se internacionalci Bazile Jamkam i Jusuf Bamidele ekipi priključiti za nekoliko dana.BONUS VIDEO: SPEKTAKL U NOVOM PAZARU: Predstavljen Adem Ljajić

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.