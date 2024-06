"ORLOVI" BLISTAJU POSLE STOKHOLMA: Piksi sutra uveče u Pazovi opet okuplja svoj tim

- Ovo je bilo naše mnogo bolje izdanje, ali ja znam da ovo nije maksimum moje ekipe. Uočili smo sve greške sa utakmice u Austriji, vredno radili na njihovim korekcijama i rezultat je došao u duelu sa Šbeđanima. Brzo smo se vratili svojim kućama, malo se odmorili i posle dva treninga krećemo u Nemačku. Tamo nas čeka finiš priprema - zadovoljan je Stojković koji će danas na popodnevnom treningu u sportsom centru FSS u Staroj Pazovi ponovo da okupi reprezentativce i da sa njima u utorak krene na put.

Stojković ističe, verovatno i najvažniji detalj u ovm trnutku.

- Svi su zdravi i to je sada najvažnije - otkriva Stojković da "orlovi" nemaju probleme kakvi su ih snašli pred Svetsko prvenstvo i tokom ovog takmičenja u Kataru krajem 2022. godine.

Inače, Stojković se u razgovoru za zvaničan sajt UEFA prisetio i poslednjeg EP na kojem je naša selekcija igrala 2000. godine, a on nosio svoju "desetku" na dresu.

- Imali smo kvalitetnu generaciju igrača. Uspeli smo tada da se kvalifikujemo na EP, što je i bila najvažnija stvar za svaki nacionalni tim. Očigledno, morali su da čekaju mene toliko godina da ponovo odvedem Srbiju na EP. Šalim se, ali je činjenica da sam tada bio kapiten tima i lider na terenu. Sada imam zadatak i privilegiju da posle više od dve decenije predvodim tim kao selektor. Drago mi je zbog toga. Velika je lična satisfakcija što sam učestvovao na EP kao igrač i sada kao selektor. To je veliki podvig - ponosan je Stojković.

Istakao je Piksi da sa nsetrpljenjem očekuje početak EP u Nemačkoj.

On je rekao da se raduje predstojećem kontinentalnom šampionatu.

- Sigurno je da smo postigli nešto veliko. Ovaj plasman na EP je dugo očekivan. Bilo je mnogo propuštenih prilika u prošlosti. Ali ovaj put je cilj koji sam sebi postavio kao glavni trener, a koji je kao autoritet postavio Fudbalski savez Srbije, ispunjen. Put do uspeha nikada nije lak. Ali, u ovom trenutku za srpski fudbal, za našu zemlju, naciju i navijače i sve koji vole ovu igru, mislim da je plasman sam po sebi bio veliki korak napred i dostignuće - zaključio je Stojković.

Pohvale za Mitrovića

SRBIJA sa Aleksandrom Mitrovićem ili bez njega na terenu, jednostavno nije isti tim. Bilo je to jasno onog trenutka kada se pojavio na drugom poluvremeu u Beču i kada je gospodario terenm od starta utakmnice u stokholmu u kojem je dao i jedan velemajstorski gol.

- Mitrović je više puta pokazao koliko je odan dresu Srbije. Tu istu privrženost pokazuje i u klubovima za koje igra. On je momak kojem možete verovati. To je važan kvalitet. To su prilično velike stvari, jer napadači ponekad mogu da budu prilično sebični ili mogu samo da izgledaju kao onaj igrač koji daje gol i odlučuje meč - kaže Stojković.