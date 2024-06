DOĐI U REAL PO PEHAR: Madriđani i sa novim licima nastavljaju dominaciju u Ligi šampiona

DOĐI u Real i pokupi pobednički pelcer. To je kratak opis dominacije "kraljevskog" kluba na Starom kontinentu. Jer, dopunjuju Madriđani selekciju svake sezone, ali i novajlije se vrlo brzo uklope u šampionski mod. Uz sada već legendarni četvorku (Toni Kros, Luka Modrić, Dani Karvahal i Naćo Feranandez sa po šest kruna), prvi put u karijeri osvajači Lige šampiona preksinoć protiv Borusije Dortmund (2:0) na "Vembliju" postali su: Džud Belingem, Hoselu, Kepa, Arda Guler...

Osim mladog Turčina, koji još upija iskustvo od čuvenih saigrača, englesko čudo Belingem, ali i osporavni 34-godišnji Španac Hosel, i te kako su imali udela na putu ka rekordnom 15. "ušatom" peharu.

- Ne mogu ni da vam opišem kako se osećam, toliko je emocija, toliko toga mi prolazi kroz glavu. Srećan sam što sam mogao ove trenutke da podelim sa porodicom. Moj stariji sin ne prestaje da plače, ovaj drugi je još mali da bi shvatio. Meni je ovo prva Liga šampiona, a ove moje "bitange" više ne znaju ni da slave - slikovito je opisao Hoselu starije kolege.

Sa samo 20 godina, Belingem je u domovini na slavnom "Vembliju" počeo da stvara svoju zaostavštinu.

- Uvek sam sanjao da igram u ovim utakmicama. Kada prolaziš kroz život i ima toliko ljudi koji kažu da ne mogu da urade neke stvari, ali te dani, kao što današnji, podsećaju zašto nastavljaš da pokušavaš. Ponekad postane teško i pitaš se da li je vredno toga?

Tek kada je video srećna lica familije kao da se skroz slomio.

- Bio sam dobro dok nisam video lice svojih mame i tate! Bilo je noći kada su mogli da budu kod kuće već u sedam sati uveče, ali su stizali tek u ponoć, jer su me vodili na utakmice... Tu je bio i moj mali brat, kome treba da budem uzor. Ne mogu to da opišem, najbolja noć u mom životu. Izuzetno sam zahvalan. Saigrači, svi u klubu, moja porodica, ovo je ogroman zajednički napor. Jednostavno ne mogu da verujem - poručio je Belingem.

Na kraju, sve kockice je uklopio Karlo Ančeloti. Preiskusni italijanski stručnjak slavio je sa igračima kao mladić.

- Proslaviću sa još jednom cigaretom na Trgu Cibeles u Madridu. Ova Liga šampiona je osvojena požrtvovanošću i kvalitetom. Ovo takmičenje mi daje neverovatnu sreću kao igraču i treneru i cilj je da pokušam da ponovim ovu emociju - ushićen je Don Karlo.

Ančeloti je osvojio Ligu šampiona drugi put u prethodne tri sezone.

- Bilo je teško zamisliti da za tri godine možeš da osvojiš dve Lige šampiona i dve La Lige sa timom koji se malo po malo menja. To je najbolji tim na svetu i biti ovde je veliki poklon. Uživam i pokušavam da izvučem najbolje od toga - konstatuje Ančeloti.

KLjUČ uspeha je u familijarnoj atmosferi.

- Pomoćnik mi je sin David i on može da mi kaže stvari koje niko drugi ne može. Osećamo se kao kod kuće, iz dana u dan, jer mi smo porodica, kao i Real Madrid. To je ono što nas izdvaja. To je fudbalska porodica. Svi rade i vlada veoma zdrava atmosfera koju stvara tradicija kluba. Bolje je raditi u porodici nego u industriji - ističe Ančeloti.

Toni, čekamo te!

U REALU se nadaju da bi Toni Kros mogao da se predomisli i odloži odluku o penziji.

- Imate dobar tim, dobre igrače, dobro organizovan klub. Kros je završio karijeru na najbolji način. Svi bi hteli da odu ovako u penziju. Mnogo je tuge, ali moramo da poštujemo odluku. Kros je legenda kluba. Ne samo u igri, već u stavu i profesionalizmu. Za deset godina, koliko je igrao za Real Madrid, nije propustio nijedan dan. Rekli smo mu: "Čekamo te. Ako se predomisliš, mi smo tu" - rekao je Ančeloti.

