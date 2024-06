SPEKTAKULARNO FINALE LIGE ŠAMPIONA! Neverovatni Real Madrid osvojio istorijsku titulu, Borusija pala u drami (VIDEO)

Real Madrid je čak 15. put postao klupski prvak Evrope, ali prvi put se desilo da je do trona došao bez ijedne izgubljene utakmice: u finalu, na londonskom "Vembliju", pobeđena je Borusija Dortmund - konačan rezultat glasio je 2:0 a "kraljeviće", koji su skoro sat vremena bili u podređenom položaju, a onda nokautirali svog suparnika.

FOTO: Tanjug/AP

I sam početak je bio buran - samo što je počeo, meč je bio prekinut na dva minuta zbog trojice mladića koji su, jedan za drugim, utrčavali na teren ne bi li, eto, "stekli slavu". Obezbeđenje nije baš idealno reagovalo tada, "odbrana" je popustila, a slično je bilo i sa Realovom u mnogim momentima prvog poluvremena.

Zapravo, malo šta je u igri favorita funkcionisalo tada, imajući u vidu da Madriđani nisu imali nijedan jedini šut u okvir gola, a da je Borusija stvorila i kolosalnu priliku (Adejemi je prokockao zicer, a Filkrug pogodio stativu (verovatno posle ofsajd pozicije, ali VAR se nije oglašavao, jer ni pogotka nije bilo).

Brza, vrlo konkretna igra u tranziciji ekipe iz Dormunda, zadavala je prilično problema favoritu, mada se i gigant iz Španije na momente "javljao" kao učesnik finala, ponajpre zbog individualnih kvaliteta Vinisijusa. Ipak, baš on, nanovija zvezda na nebu brazilskog fudbala, usled nervoze je i rano dobio žuti karton, a potom imao mnogo sreće kada mu je gluma da je fauliran "prošla" kod slovenačkog sudije Vinčića, pa je rival (Šloterbek) dobio javnu opomenu, a ne Vinisiju drugu.

Ono što je od glume bilo važnije, to je istinski fudbalski stav, a najbolji su isprva imali momci u žutom i jedan u zelenom: opravljeni Tibo Kurtoa, koji je među Realovim stativama zamenio dosad standarnog Lunina, briljirao je u uvodnih 45 minuta i održavao "kraljeviće" u životu pred naletima "milionera".

A onda je na scenu stupio najtrofejniji stručnjak u elitnom takmičenju, Karlo Anćeloti, koji je u ovo finale ušao sa četiri pobede u finalima Lige šampiona, po dve sa Realom i Milanom. Upravo je on do treće s Madriđanima došao uradivši dve ključne stvari.

Karlo Anćeloti, trener Real Madrida, tokom finala Lige šampiona sa Borusijom Dortmund / FOTO: Tanjug/AP

Najpre, "umrtvio" je tranzicionu opasnost "milionera" i konkretnijom igrom Reala u napadu, i agresivnijim ulascima u duele u odbrani, a povukao je i važan potez poput vere u startnu postavu čaki kada joj uopšte nije išlo. Ohrabrivši iskusne igrače na velikom predahu, usmerivši ih na najjača oružja koja poseduju.

Baš to je donelo i 0:1, kada je jedan od najnižih na terenu, Karvahal, glavom sproveo u mrežu loptu koju je iz kornera uputio Toni KRos na svom poslednjem meču za Real.

Posle tog pogotka Madriđani su se razgoropadili, a "milioneri" bili u dugom, pomalo i nesvhatljivom nokdaunu. Zato ih je i Vinisijus ponižavao, probacivanjima lopte kroz noge i smejanjem, što nije nimalo sportski, ali je Vinisijus i dao gol.

Igrao se 83. minut kada su igrači Borusije sa centra počeli da vraćuju loptu, uz aut liniju, unazad, a onda pogrešili: dodali su je Džudu Belingemu, ovaj "produžio" usamljenom Brazilcu, a Vinisijus Žunior matirao dotad dobrog, ali u pomenutoj situaciji nemoćnog, golmana Kobela.

Za 0:2, za pobedu, za titulu prvaka Evrope u fudbalu. Istorijsku, petnaestu.

KRAJ! Borusija Dortmund - Real Madrid 0:2 (Karvahal 74, Vinisijus 83)

88' - Definitivno, pogodak je poništen. Ostaje 0:2.

87' - Daje Borusija gol! Filkrug slavi, navijači slave, ali sudije pokazuju da je ofsajd. Da li je?

86' - Izlazi i vrlo emotivni Toni Kros, menja ga još jedan legendarni igrač Reala, Luka Modrić. Njih dvojica, ako se ne desi čudo u ovih nekoliko minuta, stižu do (svako svoje) pete osvojene Lige šampiona. Pet će imati i Naćo Fernandez i Dani Karvahal.

85' - Hoselu menja Belingema, asistenta za gol Brazilca.

84' - Pogrešili su u dodavanju igrači Borusije, i to u odbrambenoj liniji, a to je Real iskoristio da udvostruči prednost Vinisijus Žunior, posle nedavnih driblinga, postiže svoj šesti gol u ovoj sezoni Lige šampiona! (VIDEO)

83' - Goool! Vinisijus Žunior, 0:2 vodi Real!

80' - Odličan šut Krosa, ali za nijansu bolja reakcija golmana Borusije, Kobela. Ostaje 0:1 za Real. Borusija menja dva igrača. Malen menja Emrea Čana, a Sebastijan Aler - Julijana Brandta.

79' - Kamavinga dobrim driblingom tera Matsa Humelsa da ga faulira. Em žuti karton za iskusnog defanzivca Borusije, em idealna prilika da sa oko 22, 23 metra Toni Kros iz slobodnjaka uveća prednost Madriđana.

77' - Velika šansa za Real! Džud Belingem se našao u odličnoj prilici, gađao je po zemlji desni donji ugao, a jedan od odbrambenih igrača Borusije je vrhom kopače loptu skrenuo u korner. Srećom po Dortmund, centaršut Krosa ovoga puta nije bio tako opasan kao prošli put.

75' - Posle centaršuta iz levog ugla, Karvahal je uspeo da pobegne čuvarima i, iako jedan od nižih na terenu (172 centimetra), skočio taman koliko treba, gde treba i, što je najvažnije - loptu glavom poslao baš gde je to potrebno za euforiju svih kojima je Real u srcu - 0:1 za Madriđane (VIDEO)!

FOTO: Tanjug/AP

74' - Gooool! Real vodi! Dani Karvahal, posle kornera!

Dani Karhval slavi gol za Real u finalu Lige šampiona protiv Borusije / FOTO: Tanjug/AP

73' - Ponižava svoje čuvare Vinisijus, jer posle probacivanja kroz noge i izborenog kornera, smeje se kao dete (suparnicima) - VIDEO.

71' - Filkrug traži pomoć (ne lekara, ali bar da predahne malo) jer ga je lopta udarila u lice. A na teren ulazi legenda Borusije, Marko Rojs, da odigra poslednji meč za ekipu iz Dortmunda. Menja Karima Adejemija.

Navijači Reala u finalu Lige šampiona protiv Boprusije / FOTO: Tanjug/AP

69' - Šansa za Real! Dosad malo primetni Belingem je krenuo glavom na odličan centaršut Vinisijusa s leve strane, a i on, i golman Kobel - loptu nisu zakačili i ona je prohujala pokraj spoljne ivice Borusijinog gola! Auh...

66' - Ne odustaje Real... Ekipa koja je dala gol u 29 od poslednjih 30 evropskih mečeva - probala je to i sad da uradi preko Vinisijusa, no nije bio dovoljno dobar taj šut.

62' - Najbolja šansa za Borusiju u drugom poluvremenu! Adejemi je idealno centrirao s levog krila, a sa desne strane se na pravo mesto ubacio Filkrug, tukao glavom, a Kurtoa odbranio! Imao je i sreće oporavljeni golman Reala, nije morao "daleko" da ide do lopte, no potpuno je bila matirana odbrana Madriđana u ovoj situaciji...

57' - Upravo je Karvahal pripretio, ubacivši se po desnoj strani u kazneni prostor Borusije, ali nije se najbolje po Real završila ta akcija, pa je lopta završila u naručju golmana nemačke ekipe.

56' - Burno finale! Karvahal odbija pruženu ruku Adejemija koji ga je "hokejaški" poslao na pod. Pružio je igrač Borusije dlan oborenom fudbaleru Reala, a ovaj mu "ošamario" tu šaku...

52' - Evo i fotografija onog što, zbog pravila UEFA, reditelji televizijskog prenosa ne prikazuju:

50' - Pokazali smo vam već momke koji su prekinuli finale Lige šampiona, a to nije moglo da se vidi u TV prenosu. A evo sada i bakljade koju niste mogli da vidite u TV prenosu, a ovako je izgledala na startu 2. poluvremena:

49' - Kakva odbrana Kobela, umalo Kros da postigne gol iz slobodnog udarca (VIDEO)! Sjajna šansa za Real, posle slobodnjaka kojim je nemački fudbaler umalo sa leve strane - šokirao nemački tim u finalu Lige šampiona.

46' - Uz, pomalo nesvakidašnje za Ligu šampiona, a kamoli za finale - bakljadu (koju su napravili navijači Borusije), počelo je drugo poluvreme.

Kraj poluvremena na Vembliju. Rezultat? Kao i na početku, 0:0. Ali, nema čega nije bilo u ovih skoro 50 minuta... Zicer Adejemija, stativa Filkruga, nervoza pred kraj uvodnog dela meča i, vrlo zanimljivo, Real bez šuta u okvir gola. Šta li nas čeka u nastavku?

Anketa Ko osvaja Ligu šampiona?

43' - Marcel Sabicer dobija žuti karton, drugi opomenuti igrač Borusije. Ovoga puta jer se bunio kod pomoćnog arbitra za dosuđeni ofanzivni prekšraj. Ne deli se baš pravda onako kako bi u Dortmundu voleli...

Neverica navijača Borusije u Dortmundu / FOTO: Tanjug/AP

41' - Ponovo šansa za Borusiju! Posle oduzete lopte Realu na sredini terena, Sabicer je potom šutirao sa 20-ak metara, Kurtoa izbacio loptu u korner!

Jedna od odbrana Kurtoea u finalu Lige šampiona / FOTO: Tanjug/AP

39' - Vrlo, vrlo zanimljiva situacija. Niko Šloterbek iz Borusije dobija žuti karton zbog navodnog faula nad Vinisijusom, a usporeni TV snimak pokazuje da prekršaja uopšte nije bilo i da je Brazilac dobro glumi. Da je glavni sudija video šta je on to uradio, možda bi dobio i drugu javnu opomenu...

35' - Prvi žuti karton na meču. Vinisijus Žunior, zvezda Reala, dobija javnu opomenu jer je uklizao u noge golmana Borusije Gregora Kobela kad je ovaj hteo da doda loptu.

Realov Vinisijus dobija žuti karton u finalu Lige šampiona zbog faula nad golmanom Borusije / FOTO: Tanjug/AP

33' - Bune se igrači Borusije jer, nakon što im je propao prvi pokušaj proboja po desnom krilu, drugi je zaustavljen zbog navodnog faula u napadu, u Realovom šesnaestercu.

Detalj sa finala Lige šampiona 2024, Borusija Dortmund - Real Madrid / FOTO: Tanjug/AP

30' - Nova opasna po Real igra Borusije u tranziciji. Čak šestorica igrača Dortmunda bila su u kontri, naspram njih su isprva bila svega trojica rivala, ali su se spetljali fudbaleri nemačkog kluba...

28' - Taman Real pripreti (Vinisiju je bio "krivac", mada nije uspeo da proigra Belingema), a usledi opasan odgovor Nemaca. Kontra Borusije dovela je Adejemija u prvi plan, s leve strane se stuštio ka golu Madriđana, šutirao oštro i nisko, Kurtoa odbrani, a Filkrug probao da izvede udarac glavom u "letu", no lopta mu je bila predaleko da bi je smestio u mrežu. Vrlo, vrlo uzbudljivi momenti na "Vembliju".

26' - Inače, ovako je trenutno na glavnom gradskom trgu u Dortmundu:

FOTO: Tanjug/AP

22' - Kakvi problemi za Real! Najpre dobra akcija Borusije po desnoj strani, pa pad igrača rivala za koji su u Dortmundu tražili penal, a u nastavku te akcije Filkrug je probao da zatrese mrežu Madriđana, no, iako je umakao ofsajd zamci, loptom je pogodio stativu (VIDEO)! Ostaje 0:0...

21' - Kolosalna šansa za Borusiju! Adejemi je pobegao odbrani Reala (konkretno, Karvahalu), izbio sam pred belgijskog golmana Kurtou, čije ga je brzo istrčavanje nateralo da driblingom ode u levu stranu. A kako je otišao previše ukoso, stigao ga je Karvahal i izblokirao udarac (VIDEO). Velika prilika za Nemce, velika!

17' - Evo i nekih od scena koje smo pominjali, a koje su uzrokovale onaj prekid finala Lige šampiona na samom početku:

16' - Vinisijus u šansi! Real je probao da odmah uzvrati, dobro je odigrao Valverde, no Brazilac nije najbolje šutirao levom nogom, poslao je loptu preko gola Borusije koji čuva Kobel.

15' - Šansa za Borusiju! Brandt se iskrao odbrani Reala (možda i posle sumnjive, ofsajd pozicije), a onda šutirao iskosa s leve strane - dalje od dalje stative. Da je bio pogodak, VAR bi se oglasio, sigurno.

Borusijin Brandt pokušava da postigne gol u finalu Lige šampiona protiv Reala / FOTO: Tanjug/AP

13' - Sabicer opet ima dobar potez, lob-dodavanjem je proigrao Sanča na desnom krilu, no sa leđa ga je oborio Kamavinga. Nema žutog kartona kaže slovenački sudija...

12' - Posle dva minuta dodavanja, Real je omogućio Karvahalu priliku da šutne, on je to uradio okružen trojicom igrača, a sa 20 metara - posleo je loptu otprilike isto toliko metara iznad gola Borusije.

10' - Nesigurnost u organizaciji Borusijinog napada omogućio je aut Realu s desnes trane, i to na 30 metara od suparničkog gola. A Madriđani su onda dodavanjima, i to posle skoro deset njih - došli do 30 metara od svog gola. Apsolutno "nigde ne žuri" ekipa trenera Anćelotija. Strpljivo traži pukotinu u "žutom zidu".

7' - Sabicer se probija kroz dve linije Realove odbrane, ali ona poslednje, pred Kurtoom, ga zaustavlja. Madriđani prilično strpljivo grade svoje napade, a oni nemačke ekipe su nekako direktniji, sa više lopti koje idu "u napred", a ne u stranu.

5' - Real je probao da se probije najpre s jedne strane, potom u narednoj akciji - sa drugog krila. Ali, uzalud. Potom je Borusija izvela prvi ozbiljniji napad, izborila korner, no i ona nije uspela da pripreti protivničkom golmanu.

3' - Posle puna dva minuta prekida, konačno se igra fudbal. Šta radi obezbeđenje, nikome nije jasno kako se ovakvi propusti dešavaju na ovako velikom događaju.

2' - I treći gledalac je na terenu. Šta se ovo dešava...

1' - Prekid! Neverovatno... Jedan navijač je prekinuo finale, utrčao i fotografisao se sa Džudom Belingemom. Oba trenera gledaju i ne veruju da mu niko ne prilazi. A taman kada obezbeđenje dolazi, utrčava i drugi gledalac. Spremaju se, izgleda, još neki...

1' - Finale je počelo! Slovenački sudija Slavko Vinčić dao je znak, sa centra su krenuli fudbaleri Borusije.

20.58 - Ovo je susret kada se od svojih klubova opraštaju legende: Marko Rojs, koji je čak 428 mečeva odirao za Borusiju (i dao 170 golova, uz 131 asistenciju), dok je na drugoj strani terena Toni Kros (464 meča za Real, 28 golova, 98 asistencija).

20.56 - U toku je instoniranje himne Lige šampiona. Još malo i - počinje!

20.45 - Pred finale i jedan koncert. Leni Kravic svirea i peva na "Vembliju"

Koncert Lenija Kravica pred finale Lige šampiona 2024 / FOTO: Tanjug/AP

20.30 - Na tribinama je i dosadašnji trener Liverpula Jirgen Klop, ali i mnogi drugi... Biće ovo istinski spektakl.

20.23 - Predrag Mijatović, koji je s Realom osvojio ovo elitno takmičenje, uveren je da "kraljevići" mogu opet do trofeja. On ga i doneo Madriđanima 1998, golom za pobedu od 1:0 protiv Juventusa, i to nakon što je slavni klub čekao taj pehar još od 1966.

- Miran sam i optimista. Imam osećaj da će ovo biti teška utakmica, ali da će Madrid pobediti. Ovi mečevi i moraju da se igraju ozbiljno, ali i mirno, sa mnogo koncentracije. U takvim duelima iskustvo mnogo znači, iako ga mi i nismo imali na pretek 1998. - podsetio je "Mijat" na tadašnju (strašnu) postavu Reala - Ilgner, Panući, Roberto Karlos, Jero, Sančis, Redondo, Karembe, Sedorf, Mijatović, Morijentes, Raul (naspram njih su bili Peruci, Toričeli, Montero, Pesoto, Dešan, Julijano, Di Livio, Davids, Zidan,, Del Pjero i Filipo Inzagi).

Luka Modrić pred zagrevanje uoči finala Lige šampiona Borusija - Real / FOTO: Tanjug/AP

20.15 - Žoze Murinjo, legendarni trener, a i sam osvajač Lige šampiona (dvaput), podseća na jednu stvar:

- Ja prosto zaboravim koliko godina ima Džud Belingem (mlada zvezda Reala). Nema veza ima li 19, 29 ili 39, on je fenomenalan igrač. Nema tu šta više da se kaže. On je, po meni, jedan od dva najbolja fudbalera u Evropi ove sezone. Ono što je uradio ove sezone je nestvarno.

Žoze Murinjo na Vembliju, pred finale Lige šampiona Borusija Dortmund - Real Madrid / FOTO: Tanjug/AP

20.00 - Evo i sastava!

Borusija (4-2-3-1) - Kobel - Rajerson, Humels, Šloterbek, Matsen - Džan, Sabicer - Sančo, Brandt, Adejemi - Filkrug

Real Madrid (4-3-3) - Kurtoa - Karvahal, Ridiger, Načo, Mendi - Valverde, Kamavinga, Kros - Rodrigo, Belingem, Vinisijus Žunior

19.49 - Inače, temperatura u Londonu je u ovom trenutku "idealna za fudbal", 18 stepeni na Celzijusovoj skali, vlaga je, međutim, malo veća, ali to i ne čudi imajući u vidu da se igra u "kišnoj zemlji" - 54%, a vetar nije mnogo jak, 18 kilometara na sat.

19.43 Pogledajte i kakva atmosfera vlada na ulicama Londona pred ovaj meč:

Ko ima veće šanse?

Za Real Madrid, ovo će biti samo još jedno finale u nizu i prilika da se podeblja sopstveni rekord. Za Borusiju Dortmund, šansa koja se retko ukazuje i mogućnost da se ispiše još jedna lepa autsajderska priča na istorijskim stranicama evropskog fudbala. Drugačije perspektive finalista Lige šampiona, sudariće se na londonskom stadionu „Vembli“ i navijačima podariti spektakularnu završnicu još jedne sjajne sezone u elitnom takmičenju.

Okršaj Reala i Borusije staviće tačku na aktuelni format, već od naredne sezone neće biti podele na grupe, ali otom-potom. Najvažnije je ono što sledi u subotu. Borusija će na „Vembliju“ igrati svoje tek treće finale Lige šampiona (jedno pobedili, jedno izgubili). Da simbolika bude jača, pre 11 godina su takođe na istom ovom zdanju u Londonu u meču za titulu udarili na Bajern Minhen i izgubili (2:1), a tada, kao i danas, žuto-crni dres, nosili su Marko Rojs i Mats Humels. „Milioneri“ su do finala stigli prošavši najtežu grupu (Milan, Njukasl, PSŽ) kao prvoplasirani, pa zatim preko PSV (1:1, 2:0), Atletika (1:2, 4:2) i PSŽ (1:0, 1:0) stigli do megdana sa „kraljem“.

Na poslednjih 11 mečeva u Ligi šampiona, Dortmund je zabeležio samo jedan poraz, mrežu su sačuvali u šest navrata, a u devet od deset utakmica u pomenutom nizu, prvi su postizali gol. Ekipa Edina Terzića je pokazala da ume da se brani kada je to potrebno, ali i da juriša na gol kada prilike na terenu to zahtevaju, pa ih je teško svrstati u kalup defanzivno ili ofanzivno orijetnisanog tima.

Isto se može reći i za Real Madrid koji poput se „kameleona“ na instrukcije Karla Ančelotija prilagođava protivniku. Kada protiv Gvardiolinog Sitija treba da se parkira autobus, nije problem. Ali i kad treba da se krene na sve ili ništa, Vinisijus, Belingem, Rodrigo i društvo uvek nekako pronađu način da se izmigolje sa ivice provalije i dođu do pobede. Sve to navodi na zaključak da čak i u slučaju vođstva Borusije u bilo kom trenutku, Real ne treba otpisivati.

Ove sezone, “kraljevi” još nemaju poraz u elitnom takmičenju (devet pobeda, tri remija), nakon grupe u kojoj su bili maksimalni sa 18 osvojenih bodova (Napoli, Braga, Union Berlin), u eliminacionoj fazi, rušili su Lajpcig (1:0, 1:1), Mančester siti (3:3, 2:1), i Bajern (2:2, 2:1). Madriđani nikada kroz istoriju sve do sezone 2023/2024. nisu zakoračili na megdan za krunu bez ijedne izgubljene utakmice a od 17 finala koje su igrali, samo tri su izgubili i apsolutni su rekorderi Lige šampiona sa 14 titula. Poslednje finale koje su izgubili, bilo je davne 1981. u okršaju sa Liverpulom (0:1).

Kada su u pitanju međusobni dueli ova dva tima, do sada ih je bilo 14. Real je pobedio šest, Borusija tri, dok je nerešeno bilo pet puta. Međutim, na poslednjih šest okršaja sa Dortmundom koji su se igrali van Madrida, „kralj“ ima samo jedan trijumf. Utakmice ova dva tima, tradicionalno obiluju golovima i samo je jedan od 14 međusobnih susreta, završen sa manje od dva pogotka.

"Milioneri" rešeni da uđu u istoriju

Trener fudbalera Borusije Dortmund Edin Terzić izjavio je pred finale Lige šampiona u kojem će njegova ekipa igrati protiv Real Madrida da je sve moguće i da se njegov tim dobro pripremio.

"Milioneri" ove subote protiv Real Madrida igraju finale Lige šampiona od 21 sat u Londonu na Vembliju.

Klub iz Dortmunda igra za drugu titulu prvaka Evrope u svom trećem finalu.

- Ulazimo u utakmicu sa velikim iščekivanjem i entuzijazmom. Naravno, ne znam šta se dešava u glavama igrača, ali meni ovi momci ulivaju ogromno samopouzdanje. Dobro smo se pripremili i jedva čekamo da utakmica počne - rekao je Terzić na konferenciji za medije.

Real ima rekordnih 14 titula prvaka Evrope, a ove sezone nema poraz u najkvalitetnijem evropskom takmičenju.

- Jasno je da važe za favorita, ali nije me briga. Ako igrate sa Realom deset puta biće teško, 34 puta nemoguće, ali ako igrate jedan meč sve je moguće. Ova sezona je verovatno najvažnije poglavlje mog života. Pokazalo se da uvek moraš da ustaneš i pokušaš iznova. Posle svega što je bilo, evo nas u finalu Lige šampiona i igraćemo protiv Real Madrida na "Vembliju". Presrećni smo zbog toga.

Borusija je ove sezone već izbacila neke od favorita za trofej, tako da njen trener ima razloga za optimizam.

- Nismo bili favoriti ni protiv Atletiko Madrida, niti protiv Pari Sen Žermena. Bilo bi smelo da govorim o slabostima Reala kao trener Borusije. Ima stvari u njihovoj igri koje manje vole, i u ofanzivi i u defanzivi. Finala se ne igraju, finala se - pobeđuju. I to je naš cilj od ove utakmice. Srećni smo što smo u finalu, ali da bismo držali pehar u našim rukama moraćemo da pobedimo Real Madrid - zaključio je Terzić.

Anćeloti: Mi favoriti? Ma, kakvi!

Trener fudbalera Reala Karlo Anćeloti izjavio je da je Borusija Dortmund zasluženo izborila plasman u finale Lige šampiona.

Anćeloti ne želi da prihvati ulogu favorita.

- Nećemo da kažemo da smo favoriti, igramo protiv tima koji je zasluženo u finalu Lige šampiona. Znam da će to da bude borba kao u svakom drugom finalu. Borusija je u prethodnim fazama takmičenja eliminisala jake timove kao što su Atletiko i PSŽ - rekao je Anćeloti za zvanični sajt Evropske fudbalske unije (UEFA).

On je istakao da je srećan što će Real ponovo igrati u finalu Lige šampiona. Anćeloti je u trenerskoj karijeri osvojio četiri "ušata pehara", po dva sa ekipama Milana i Reala.

- Doživeo sam najviše emocija igrajući ovo takmičenje, a strast me gura napred - dodao je italijanski trener.

Anćeloti je istakao da su Luka Modrić i Toni Kros ključni igrači Reala.

- Kod njih je sada bitniji kvalitet minuta nego kvantitet, ali obojica su imala odličnu sezonu - zaključio je Anćeloti.

BONUS VIDEO: MUK U HUMSKOJ: Bivši igrač Zvezde u finišu meča srušio Partizan

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.