FUDBALER SANJA DRES SRBIJE: Talentovani igrač Milana jedva čeka da zaigra za ''orlove''

Fudbaler Milana Jan Karlo Simić našao se na širem spisku selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija za martovski prozor, međutim još nije debitovao za A selekciju.

On je rekao u intervjuu za Milan TV da mu je san da obuče dres ''orlova''.

- Počeo sam da igram za reprezentaciju Srbije do 16 godina. To je bilo moje prvo iskustvo međunarodnog fudbala. Prošle godine smo igrali na Evropskom prvenstvu u Izraelu i osvojili smo treće mesto. San mi je da igram za seniorski tim. To je moj cilj i nadam se da ću ga ostvariti - istakao je Simić.

Jan Karlo ima 18 godina, prošao je školu Štutgarta, a u Milan je došao u avgustu 2022. godine. Ove sezone je odigrao šest mečeva za prvi tim Rosonera i postigao gol.

