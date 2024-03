ERLING HOLAND PRIZNAO: Igram fudbal 20 godina i ne znam ovo pravilo

JEDAN od najboljih napadača današnjice Erling Holand govorio je o fudbalskim pravilima, priznavši da jedno ne zna.

FOTO: Tanjug/AP

Norvežanin je imao jednu želju, da tehnologija koja se nalazi na gol-liniji bude postavljena svuda oko terena.

Imao je Holand i zanimljivu opasku vezanu za izvođenje auta.

- Ono što me iritira to su auti. Nije bitno kako ga izvodiš. Samo je bitno da su ti obe ruke na lopti. Ja čak i ne znam pravilo, ne znam kako da bacim aut. Siguran sam da bih pogrešno to uradio. Videćemo šta će se desiti u budućnosti, ali ne treba previše metara ići unapred, a to se dešava. Tamo gde lopta izađe, odatle treba izvesti aut, rekao je Holand.

U prethodnom periodu je bilo dosta rasprava oko auta u fudbalu i da li i dalje treba zadržati da se lopta sa strane ubacuje rukama.

