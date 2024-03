"HTEO SAM DA GA UBIJEM": Tadić o meču u kome je ostao bez krvi, Švajcarcima, Mesiju... (VIDEO)

FUDBALSKA reprezentacija Srbije od 18 časova u ponedeljak igra drugi prijateljski meč, nakon Rusije, odmeriće snage "orlovi" protiv Kipra. Kapiten Dušan Tadić ima priliku da postane igrač sa najviše odigranih mečeva u nacionalnom dresu, te je dao intervju za zvanični sajt FSS.

FOTO: M. Vukadinović

Ukoliko Dušan Tadić zaigra protiv Kipra, postaće igrač sa najviše mečeva u reprezentaciji - 106. Toliko će ih u tom slučaju sakupiti od 2008. godine do sada.

U razgovoru za zvaničan sajt FSS, Tadić se prisetio mnogih detalja iz svoje reprezentativne karijere

Nezaobilazan je bio detalj sa utakmice protiv Velsa kada je u kvalifikacijama za Mundijal 2018. godine završio krvav.

Dobio je žestok udarac od Tejlora i narednih nekoliko dana imao je ozbiljnih problema zbog toga.

FOTO: FSS

- Krv bukvalno nije mogla da stane, ne znam ni ja, oko 10-15 dana. Baš sam imao ozbiljnih problema i doktor se čudio posle, kad sam se vratio u klub tada u Sautempton. "Ja ne znam kako igraš fudbal, ne možeš igrati", rekao je. A ja sam se osećao onako posle toga malaksao, nisam imao snage. Rekao je, "ti nemaš uopšte krvi." Morali su da mi daju infuziju. I celu utakmicu nije mogla da mi se zaustavi krv. Rekli su mi da moram da izađem, ja sam rekao doktoru Mladenoviću da mi namesti nos. On mi je namestio nos u tom momentu i, eto, nastavio sam utakmicu - rekao je Tadić i dodao:

- Bukvalno sam hteo, žargonski rečeno, da ubijem tog igrača što me udario. Bio je onaj neki levi bek, onaj Tejlor. Igrao je tada u Aston Vili. I toliko mi je bilo krivo što kad smo igrali sledeću utakmicu, samo sam razmišljao o toj utakmici da igram protiv njega. Znači, bukvalno sam razmišljao kako ću da ga uništim. Znači, ima da ga... Poješću ga, i loptu i njega. Ima da ga driblam, da ga nosim na leđima. Bukvalno mi je sve proletelo i ima da ga udaram. Sve ću da mu radim. Samo sam o tome razmišljao. I on nije došao. Toliko sam se iznervirao, ne mogu vam opisati. Kad sam video da nije na spisku, mnogo mi je bilo krivo. On je išao na loptu. Nije realno da ide tu na loptu. Ali sam hteo sportski da ga malo istučem, ali i da ga izvozam i da bukvalno se oseća loše.

Na pitanje ko je najveći majstor protiv kog je igrao u reprezentativnoj karijeri, Tadić je rekao:

- Pa Mesi, Olimpijske igre su bile tada. Nejmar je isto neverovatan. Ronaldo je primer kako profi igrač treba da se ponaša. Šta je sve postigao radom i željom. Koliko je gladan. Ali, eto, da kažem da taj talenat je definitivno Mesi.

Da može, mečevi protiv Švajcarske bi bili oni koje bi ponovio da može.

- Definitivno Švajcarska, i prvi i drugi put. Možda prvi čak i više. Zato što, eto, nekako smo tu prvu izgubili naivno. Ponovio bih i jednu i drugu, poklanjali smo im golove u oba meča.

Priznao je da je među igračima na poluvremenu postojala određena diskusija, a na kraju su Švajcarci preokrenuli.

- Mislim da smo mogli da ih dobijemo. I da smo morali. Eto, tu smo mi malo... Jeste, oni su bili bolji tu utakmicu. Prvo poluvreme su bili bolji, ali smo mi dali gol i bilo je 1:0 za nas. Drugo poluvreme malo smo imali neku diskusiju u svlačionici. Da treba malo više da im izađemo, da ne dozvolimo toliko prostora, što smo imali za pravo. Izašli smo malo više i prvi pogodak smo primili iz toga. Nismo se odmah namestili, Zomer je jednim pasom izbacio nas 4-5, lopta je otišla na stranu, odbila se Džaki i on je dao gol. I drugi je bio pred kraj na kontru, kad smo išli na sve ili ništa. Oni su bili dobra reprezentacija, i sada su.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.