ZVEZDA ČASTI DECU: Za sve do 14 godina besplatan ulaz na utakmicu sa Radničkim 1923

FUDBALSKI klub Crvena zvezda objavio je ovog petka da će ulaz za decu do 14 godina na utakmicu protiv Radničkog 1923 biti besplatan.

Crveno-beli se sa Kragujevčanima sastaju se u nedelju od 16 časova na stadionu "Rajko Mitić" u utakmici 26. kola Superlige Srbije.

- Deca do 14 godina će ponovo besplatno moći da bodre crveno-bele u borbi za šampionsku titulu, te svojom energijom daju snagu izabranicima Vladana Milojevića za novu pobedu. Podsećanja radi, uslov da mališani besplatno prisustvuju meču jeste da budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje kartu za predstojeći meč. Ulaznice su u prodaji onlajn, dok će prodaja na blagajnama biti u subutu (od 11 do 16 sati) i nedelju (od 10 časova do početka utakmice) - objavila je Zvezda na zvaničnom sajtu.

Cene karata su:

Sever – 400 dinara

Istok – 500 dinara

Zapad – 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" – 1400 dinara

VIP 1 – 6500 dinara

VIP Galerija – 8000 dinara

Podsetimo, Crvena zvezda je prva na tebeli Superlige Srbije sa 62 boda, ima dva više od Partizana.

