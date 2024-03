"VRELA ATMOSFERA" U NIŠU: Delije napravile performans pred Radnički, a poslale poruku i pred gostovanje Kragujevčana (VIDEO)

NAKON večitog derbija Crvena zvezda gostuje Radničkom u Nišu, a potom na Marakanu dolazi imenjak iz Kragujevca.

FOTO: Printskrin/Telegram/Delije

Pred gostovanje na Čairu "Delije" su na niškim ulicama i stadionu napravile performans kojim pozivaju one kojima je crveno-bela boja u krvi da dođu na sever stadiona "Reala sa Nišave".

Najvernije pristalice Zvezde potom su se obratile i pred naredni meč, kada Kragujevčani stižu na Čair.

- Delije su napravile dogovor da kako god da se derbi završi, i kako god prođe utakmica u Nišu da sledeći vikend na utakmici protiv Radničkog iz Kraguevca napunimo severnu tribinu! Šta god danas bilo mi smo Zvezdi potrebni do kraja prvenstva! Ovo je zadatak za svakog od nas da pozove i one koji peđe dolaze, i one koi su možda prestali, da napravimo navijački iskorak, da vidimo kakva smo tribina! Zato na vreme da svi ubeleže ovaj datum kome je Sever ikada išta značio! Težak izazov ali kada svi zagrizemo za nešto, uvek smo uspevali! Mi smo bili i ostanemo najbolja i najbrojnija tribina u zemlьi i šire! Da pokažemo svima da ne mogu da se takmiče sa severom Marakane, a pre svega da budemo vetar u leđa Zvezdi u trenutku kada je napotrebnije, saopštili su navijači Crvene zvezde.

BONUS VIDEO: Geri Lineker: Džud Belingem je pravi vođa, napravio je sjajan potez

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.