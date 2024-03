RONALDO ŽELI NOVE "GALAKTIKOSE": Brazilac navija da Haland pređe u Real u budućnosti

ČUVENI brazilski fudbaler Ronaldo voleo bi da u Real Madridu vidi i sadašnjeg napadača Mančester sitija Erlinga Halanda. Nekadašnji as "kraljeva" smatra da bi dovođenje Norvežanina, uz Džuda Belingema i skoro izvesni prelazak Kilijana Mbapea bilo formiranje nove verzije "galaktikosa".

FOTO: EPA

- Ukoliko bi prešao u Španiju to bi me podsetilo na "galaktikose", bilo bi ludo da sva trojica budu u istoj ekipi. To bio bila neverovatan tim, ubeđen sam bi napravili velike stvari. Takođe, to je i veliki izazov za trenera Karla Ančelotija da uklopi sve igrače, ali to bi bile slatke muke, jer je lakše izabrati između odličnih nego loših fudbalera. To ne bi bio problem za Italijana - ističe Ronaldo koji je bio deo originalne postave "galatikosa" koju su čini Bekam, Figo, Zidan..

Jedan od najdrovitijih centarforova smatra je teško odbiti "kraljevski klub".

- Transfer politika Real Madrida je uvek bila da žele da u klubu imaju najbolje fudbalere na svetu. Svi žele Halanda u svojim redovima. Siguran sam da je srećan u sadašnjem klubu. Međutim, videćemo šta će dogoditi u budućnosti - konstatovao je Ronaldo.

