SRAMOTA SUDIJE ILIĆA! Arbitar opsovao Gajasa Zahida na meču Crvena zvezda - Partizan (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su nerešeno (2:2) u 172. večitom derbiju. Sudija Pavle Ilić imao je nekoliko diskutabilnih odluka, međutim ono što će ostati upamćeno je njegovo izuzetno neprofesionalno ponašanje prema fudbaleru crno-belih, Gajasu Zahidu.

FOTO: M. Vukadinović

Gajas Zahid je u jednom trenutku imao duel pored leve aut-linije, lopta je izašla izvan terena, a sudija je dodelio loptu Zvezdi.

Norveški fudbaler je krenuo prema sudiji kako bi protestvovao jer je smatrao da lopta treba da pripadne njegovoj ekipi, međutim Ilić je žestoko odreagovao i uputio Zahidu neke neprimerene reči za jednog sudiju.

Kada je veznjak crno-belih krenuo da protestuje, sudija se okrenuo ka njemu i uzviknuo "shut up" (u prevodu ''ućuti), a sekund kasnije besno viknuo "shut the f*ck up!" (u prevodu ''"Je**** ućuti!") što su zabeležile TV kamere.

Čovek sišao s tribine, odsudio 90 minuta i vratio se natrag#kkcz #kkp pic.twitter.com/p0oiWLhBO8 — Glengeri kontakti (@FuckinDeadbeat) March 10, 2024

Ostaje nada da se psovke kod sudija neće ustaliti kao uobičajena pojava u domaćem fudbalu.

BONUS VIDEO: "IGRAČI PARTIZANA SU HEROJI!" Duljaj posle derbija pohvalio i "delije"

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.