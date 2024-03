SAVO MILOŠEVIĆ SE PRISETIO MOMENTA KOJI GA JE KOŠTAO POSLA U PARTIZANU: Šut u mikrofon označio kraj

NAPRAVIO je Savo Milošević sa svojim stručnim štabom dobre stvari dok je sedeo na klupi Partizana, ali je šutiranje mikrofona tokom utakmice sa Vojvodinom na "Karađorđu" označilo kraj njegove trenerske misije u Humskoj.

Milošević (Partizan) Foto M. Vukadinović

Sada posle tri i po godine Milošević se u podkastu "Balkan ruls" osvrnuo na taj detalj, kao i na period proveden u Humskoj u svojstvu šefa struke.

- Jasno mi je bilo da više od toga ne možemo. Ta odluka je došla posle ekscesa u Novom Sadu. Niko ko se bavi ozbiljno fudbalom to ne sme radi i ja sam tad shvatio da to više ne smem da radim. Onda ići dalje u rizik da se to ponavlja je glupo i besmisleno. I ja i stručni štab smo videli da ne možemo više da pomognemo ekipi. Uvek sam gledao da ja idem prvi, pre nego što mi pokažu gde su vrata - istakao je Milošević.

Strpljenje je po njegovim rečima najveći neprijatelj trenera u srpskom fudbalu što je tokom svog trenerskog mandata u Partizanu i te kako osetio.

- Da bih u potpunosti napravio igru koju ja hoću u periodu od tri prelazna roka, odnosno godinu dana. U Partizanu ne možete da tražite godinu dana. Ovde te niko neće trpeti. Kad sam došao u Partizan, prvo što sam rekao jeste da ako navijači na tribinama za tri meseca ne vide razliku od ovog sad, onda ja nisam za ovaj posao. Navijači, mediji, ljudi u klubu, stručnjaci, moraju da vide pozitivnu razliku za tri meseca svakodnevnog rada od momenta kad si došao.

Principi pripreme za smenu trenera su u srpskom fudbalu već decenijama gotovo identični. Savo Milošević tvrdi da protiv toga definitivno ne postoji adekvatno "oružje".

- Prvo dolaze zvižduci sa tribina, pa kritike na društvenim mrežama što svi imaju mogućnost. Onda dolaze osude navijača, to prepoznaju ljudi koji vode klub ili savez, pa dođu na to mediji. Pritisak medija je isto toliko veliki, čak nezgodniji. Mediji i navijači stave u procep uprave i one se uvek odluče da smene trenera ili selektora. I onda ti isti mediji i navijači kritikuju uprave što često menjaju trenere. Ako hoćete kontinuitet, morate tako da delujete - završio je aktuelni selektor Bosne i Hercegovine.

