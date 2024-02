NORVEŽANIN PONOVIO PODVIG OD PROŠLE GODINE: Luton i Lajpcig neće po dobrom pamtiti Halanda

SITI šest, Haland pet, De Brujne četiri. Magičnu noć "građana" na gostovanju Lutonu u okviru osmine finala FA Kupa obeležili su Norvežanin golovima (5), a Belgijanac asistencijama (4) za ubedljivih 2:6 i potvrdu da nijedan rival nema ni promil šanse kada su dva najbolja Gvardiolina igrača na potrebnom nivou.

FOTO: AP/Tanjug

Posebno je upečatljiv učinak plavokosog napadača koji je već do kraja prvog poluvremena spakovao osmi het-trik u dresu Mančester sitija, da bi do 58. minuta upisao novu "petardu" identičnu kao i onu iz marta prošle godine kada je u revanšu osmine finala Lige šampiona protiv Lajpciga postigao pet golova za svega 36 minuta, od 22. do 58. minuta.

I pored činjenice da je Belgijanac odigrao nestvarno i upisao četiri asistencije za prva četiri Halandova gola malo ko je u danu posle utakmice za anale na "Kenivort roudu" govorio o njegovom vrhunskom dostignuću. Norvežanin je sa pet pogodaka Lutonu stigao do brojke od 79 golova na 83 odigrane utakmice za "građane" od dolaska u klub jula 2022.

- Presrećan sam, naravno. Drago mi je da vraćam formu baš u momentu kada nas očekuju najvažnije bitke u Premijer ligi i Ligi šampiona. Osećam se dobro, to mi je najvažnije, jer kada je tako onda je sve mnogo lakše. Uzbudljivo vreme je pred nama i verujem da smo spremni za napad na sve trofeje - ushićeno je konstatovao Haland po završetku utakmice koja će svakako predstavljati značajnu stavku u njegovoj bogatoj fudbalskoj biografiji.

Strateg Mančester sitija Pep Gvardiola je sijao od sreće i prilikom "sipanja" hvalospeva nije zaboravio ni egzekutora, ni asistenta.

- Kevinu su potrebni napadači kakav je Haland i Halandu je potreban "paker" kakav je Kevin. Oni su zaista idealan spoj kada se nađu na terenu. Svakako su njih dvojica bili u prvom planu na ovom meču, ali nikako ne bi trebalo zaboraviti ni doprinos ostalih u ovoj lepoj i ubedljivoj pobedi - podvukao je Španac.

