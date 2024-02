DA LI ĆE UKRAJINCI OPET DA BESNE? Saznali da Srbija i Rusija igraju meč, a onda i za novi potez Srba koji će ući u istoriju!

Fudbalska reprezentacija Srbije gostovaće u Rusiji i sa tamošnjom nacionalnom selekcijom odigrati prijateljsku utakmicu, što je izazvalo burnu reakciju Ukrajine, koja sad možda ima i novi razlog za ljutnju.

Foto: Piksabej

Podsetimo, usled rata u Ukrajini, koji Ruska Federacija naziva "specijalna vojna operacija", ruski sportisti ne mogu kolektivno da se takmiče u međunarodnim nadmetanjima, a u mnogim individualnim to im je omogućeno samo ako se odreknu identiteta, pa nastupe bez pominjanja države iz koje su, ali i bez himne, grba, čak i boja zastave na svojoj opremi...

Sa druge strane, zemlje koje nisu uvele sankcije Rusima dozvoljavaju svojim ekipama da se sa ruskim nadmeću u prijateljskim mečevima i za to se opredilila i naša kuća fudbala. Ali neće se odigrati samo jedan fudbalski duel Rusa i Srba...

No, krenimo redom.

Nedavno je Fudbalski savez Srbije saopštio:

"FSS je ugovorio odigravanje dve prijateljske utakmice A tima u martu 2024. godine.

Prvi protivnik biće Rusija u Moskvi 21. marta na stadionu Dinama 'Lav Jašin', dok je drugi rival Kipar, 25. marta u Limasolu".

U roku od 24 sata reagovala je i ukrajinska kuća fudbala.

Evo kako je o tome javnost obavestila ruska novinska agencija "RIA Novosti":

- Ukrajina želi da spreči meč između Rusije i Srbije: Fudbalski savez Ukrajine (UAF) je poslao saopštenje na adrese FIFA i UEFA, tražeći da se ova utakmica otkaže.

U ovom saopštenju se navodi da UAF traži da se "preduzmu mere kojima bi se sprečili gestovi podrške Rusije poput učestvovanja njenih timova u međunarodnim mečevima".

Ukrajinski savez je istu poruku poslao i Fudbalskom savezu Srbije - navodi ruska novinska agencija.

A dok se ukrajinska ljutnja zbog gostovanja Srbije nije ni primirila, iz Moskve je stigla slična vest i "Novosti" vam je prenose u celosti, kako ju je javila pomenuta ruska novinska agencija:

"Novi meč Rusija - Srbija, i to istorijski

Ruski i srpski državni timovi za fudbalere sa posebnim potrebama (detaljnije u nastavku teksta) igraće utakmicu u Moskvi pred prijateljski duel 'A' reprezentacija, rečeno je u Fudbalskom savezu Rusije za RIA Novosti.

'A' reprezentacije se sastaju 21. marta na stadionu Dinama u Moskvi i to će ruskoj selekciji biti prvi megdan sa nekim evropskim rivalom još od novembra 2021.

- Nacionalne selekcije Rusije i Srbije će u Moskvi održati ne samo jedan, već dva meča. Pred duel 'a' reprezentacija, u ruskoj prestonici će se odigrati utakmica za igrače sa posebnim potrebama iz kategorije B-1 (slepi fudbaleri). Za rusku reprezentaciju to će biti istorijska, prva utakmica ove vrste.

Aleksej Smertin, šef kancelarije za projekte, održivi razvoj i društvenu odgovornost Fudbalskog saveza Rusije i Bojan Jaćimović, generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije, ugovorili su ovu utakmicu u Beogradu.

- Neobičan je to sport, malo je konkurencije u njemu, pa mi ovaj duel organizujemo ne samo za naše momke, već i za Srbe. Naročito jer je to nama prijateljska država! Kao deo našeg projekta o inkluziji osoba sa posebnim potrebama, pozvali smo Srbe. Biće to dobar meč - rekao je Smertin.

Podsetimo, Srbija neće samo protiv Rusa igrati u predstojećem periodu.

Pripreme "orlova" za EURO 2024 uključuju zasad četiri prijateljske utakmice: protiv Rusije (21. marta), Kipra (25. marta), Austrije (4. juna) i Švedske (8. juna), kada će se od fudbala i zvanično oprostiti Zlatan Ibrahimović.

Naša nacionalna selekcija od 2000. godine nije igrala na Evropskom prvenstvu, pa će ekipa selektora Dragana Stojkovića Piksija baš protiv "zbornaje komande" početi brušenje formu za veliki povratak na šampionat "Starog kontinenta".

Sve o "orlovima", fudbalu, ali i sportu generalno, pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Nestvarno - ovo su Rusi zasvirali kada su fudbaleri Zvezde izašli na teren u Sankt Peterburgu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.