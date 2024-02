GLAZER PRED ČUKARIČKI: Sve ćemo učiniti da obradujemo navijače

CRVENA zvezda takmičnje u Superligi Srbije nastavlja utakmicom protiv Čukaričkog. Golman crveno-belih Omri Glazer veruje u pobedu svog tima.

Foto: Zoran Jovanović

Pohvalio je čuvar mreže šampiona naše zemlje navijače koji su protiv Voždovca napravili sjajan ambijent.

- Prva utakmica u prolećnom delu sezone protiv Voždovca bila je za pamćenje, žao mi je što sam bio pored terena, ali sam sa druge strane imao priliku da pažljivo ispratim atmosferu i sjajne koreografije koje su priredili naši navijači. Imam veliku želju da u subotu protiv Čukaričkog igram u istom ambijentu - rekao je golman Crvene zvezde Omri Glazer i dodao:

- Zvezdaši su nam pružili neverovatnu podršku, koja nam mnogo znači u borbi za titulu. Pozivam ih da dođu na "Marakanu" i u subotu, a mi ćemo učiniti sve kako bismo ih obradovali novim trijumfom - istakao je Izraelac za klupski sajt.

On je zbog povrede propustio meč protiv Voždovca (2:1), ali se vratio na teren minulog vikenda u pobedi na gostovanju Novom Pazaru (3:0).

- Nisam mogao da poželim bolji povratak na teren. Ostvarili smo pobedu na teškom gostovanju, a uz to sam uspeo i da ostanem nesavladan. Zbog povrede sam bio primoran da propustim utakmice na pripremama, kao i prvi meč u prolećnom delu sezone. Međutim, vredno sam radio svaki dan, kako bih što pre bio spreman. Zabeležili smo dve pobede i želimo da nastavimo u istom ritmu, s obzirom na to da je pred nama težak raspored i da nas tek očekuju utakmice sa ekipama iz gornjeg dela tabele. Cilj je isti, kao i na početku sezone, a to je osvajanje duple krune - poručio je Glazer.

Zvezda u 22. kolu Superlige dočekuje Čukarički u subotu od 16 sati.

