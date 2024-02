SRBIN KROJI ŠAMPIONSKU TRKU U PREMIJER LIGI! Petrović sa četiri odbrane šokirao Mančester siti (VIDEO)

FUDBALERI Mančester sitija prekinuli su seriju od šest pobeda u Premijer ligi. "Građani" su remizirali na "Etihadu" sa Čelsijem - 1:1 u 25. kolu, a za to je dobrim delom "krivac" i Srbin - golman Đorđe Petrović.

FOTO: Tanjug/AP

Izabranici Pepa Gvardiole poslednji put slast trijumfa nisu osetili 16. decembra kada su odigrali nerešeno sa Kristal Palasom (2:2), a sada im se to opet desilo.

Što se ove utakmice tiče, gosti su bili ti koji su stigli do prednosti. Igrao se 42. minut kada je Rahim Sterling dobio loptu na levoj strani, sjajno se oslobodio Kajla Vokera i postigao gol protiv bivšeg kluba, Sitija:

Krenuo je prvak u drugom poluvremenu na sve ili ništa kako bi stigao do preokreta. To se na kraju nije desilo, ali ako je za utehu "građanima" - bar su uspeli da dođu do remija.

Bod domaćem timu doneo je Rodri pogotkom u 83. minutu. Nastavio je aktuelni šampion da napada, ali Đorđe Petrović nije dozvolio da drugi put kapitulira.

On je posao odradio veoma dobro. Siti je uputio pet šuteva u okvir gola, a bivši čuvar mreže Čukaričkog je u četiri navrata uspeo da interveniše. Jednom i kada se činilo da će Erling Halanda da postigne gol:

Ovim remijem se dodatno zakomplikovala trka za titulu u Premiojer ligi.

Liverpul je prvi na tabeli sa 57 bodova, Arsenal ima 55, a pomeniti "plavi" tim iz Mančestera 53. Uz to, "građani" imaju utakmicu manje od glavnih konkurenata za titulu.

BONUS VIDEO: "BILO JE VELIKO ISKUSTVO IGRATI SA TAKVIM MAJSTOROM": Kaluđerović o Kanuteu, i bogatoj karijeri

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.