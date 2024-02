DUŠAN VLAHOVIĆ DAO GOL, ALI... Navijači Juventusa su besni! (VIDEO)

Verona i Juventus su se sastali u 25. kolu Serije A, a taj meč italijanskog prvenstva okončan je kako Dušan Vlahović i Filip Kostić nisu želeli - domaćin je dvaput vodio, na kraju odneo deo plena rezultatom 2:2, zbog čega je osvajanje titule sve teža mogućnost za ekipu za koju nastupaju pomenuti Srbi.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon što je Inter pre dva kola, tada sa samo dva boda više, ušao u derbi sa "starom damom", pa je pobedio - sada je ta razlika čak devet bodova, i pritom su nerazuri odigrali utakmicu manje od torinskog giganta.

Kraj šampionata je, naravno, još uvek daleko - treba svako da odigra po 38 utakmica, ali sa ovolikim zaostatkom, trebalo bi neko čudo da se desi da "Juve" stigne lidera.

A opet, nadali su se njegovi navijači da će se nastaviti majstorije koje je Dušan Vlahović i te kako izvodio ove sezone, ali...

Jeste on dao gol, iz penala u 28. minutu čime je izjednačio jer je Verona povela preko Folorunšoa u 11, no to nije bio dovoljan zamajac za ekipu trenera Masimilijana Alegrija.

Domaćin je u uvodnim momentima drugog poluvremena drugi put stigao do vođstva, tada preko Noslina kome je asistirao strelac prvog pogodka, a sve što je Juventus uspeo da uradi do kraja je da preko Rabioa, koji je zatresao mrežu u 55. minutu, dođe do remija.

Serija A, 25. kolo - rezultati

Petak:



Inter - Salernitana 4:0 (3:0)(Tiram 17, Martinez 19, Damfriz 40, Arnautović 90)

Torino - Leće 2:0 (0:0)



(Belanova 50, Zapata 81)





Subota:

Verona - Juventus 2:2 (1:1)

(Folorunšo 11, Noslin 52 - Vlahović 28. pen., Rabio 55)

Napoli - Đenova 1:1 (0:0)



(Ngong 90 - Frendrup 47)

20.45 Atalanta Sasuolo

Nedelja:



12.30 Lacio - Bolonja

15 Empoli - Fiorentina

15 Udineze - Kaljari

18 Frozinone - Roma

20.45 Monca - AC Milan

Tabela Serije A

Foto: Printscreen / Flashscore Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.