"IZNENADIO ME PARTIZAN": Zvezdan Terzić o crno-belima, Baraku Baharu, omladinskoj školi...

GENERALNI direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o Partizanu, Baraku Baharu, omladinskoj školi... On je odao priznanje crno-belima na igrama u prvom delu sezone.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crveno-beli su poraženi u večitom derbiju 2:1 i klub iz Humske je zbog tog trijumfa lider Superlige Srbije sa 47 bodova.

Taj rezultat, kao i mečevi sa Jang bojsom u Ligi šampion koštali su posla Baraka Bahara, umesto koga je na klupu šampiona Srbije seo Vladan Milojević.

- Rezultati su jedino merilo kvaliteta. Ako Zvezda ima bod manje od neke ekipe, neke stvari nisu dobre. Da budemo realni, Baharu se sve svelo na dve utakmice. Da smo materijalizovali bolju igru u Bernu i protiv Partizana, mi bismo danas imali pet bodova više i zimovali u Evropi, ali mu je i sreća okrenula leđa. Neke stvari nisu funkcionisale na najbolji način, očigledno da strancima treba vremena da se adaptiraju na naše uslove - rekao je Terzić za "Sportal" i dodao:

- Ne kažem da je Bahar potcenio ligu, ali nije razumeo svlačionicu i naš karakter i mentalitet. Komunikacija je bila odsutna sa igračima i to je naišlo na njihovo iščuđavanje. Moguće da u inostranstvu ne morate tako, ali znate kod nas da detetu morate pet puta da kažete da bi šesti put uradio. Hvala mu što je bio hrabar, gurnuo je mlade igrače, Zvezda ima mnogo veću tržišnu vrednost nego pre njega.

Potom se osvrnuo na Partizan koji je prvi prošao kroz cilj u jesenjem delu sezone.

- Kada pobediš 13 utakmica zaredom, to zaslužuje poštovanje. Iznenadio me Partizan zbog te serije, jeste se mučio i bio poguran sudijama u mnogim utakmicama, ali moram da odam priznanje Duljaju i igračima. Prvi put u poslednjih 10 godina su bili oslobođeni evropskih utakmica, fokusirani samo na ligu i spremali su se od subote do subote, dok je nama upalo šest jakih mečeva u Ligi šampiona koji su odvlačili pažnju. Napravili smo kikseve, Partizan je to iskoristio.

Dotakao se i omladinske škole. Vredi istaći da je Zvezda ove zime za 9.000.000 Aston Vili prodala Kostu Nedeljkovića.

- Crvena zvezda ne izbacuje igrače kao da su ih rode donele, već je to rezultat dugogodišnjeg mukotrpnog rada i velikog ulaganja. Naš omladinska škola košta godišnje četiri miliona evra. To su ogromna ulaganja da bi se stvorili Nedeljković, Mijatović i drugi. Ponavljam, nisu ih donele rode, to je dugogodišnji rad i ulaganje - zaključio je Terzić.

Crveno-beli prvu utakmicu u drugom delu sezone igraju 10. februara protiv Voždovca na stadionu "Rajko Mitić".

BONUS VIDEO: ZVEZDA POČELA PRIPREME: Vladan Milojević odradio prvi trening po povratku u klub

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.