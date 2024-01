KALINIĆ NASTAVLJA KARIJERU U HRVATSKOJ: Kakva plata, neverovatno!

HRVATSKI fudbaler Nikola Kalinić vratio se u splitski Hajduk, jer želi da pomogne ekipi da osvoji titulu.

On je pre šest meseci napustio "bile", napravio je pauzu. No, odlučio je da se vrati u klub sa "Poljuda" sa kojim je potpisao ugovor do kraja sezone.

Ipak, u celoj priči najinteresantnija je plata iskusnog 35-godišnjeg napadača. Bivši hrvatski reprezentativac će mesečno zarađivati jedan evro.

Ovu informaciju je zvanično potvrdio sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.

- Što se tiče finansija, to je bilo najlakše za ove tri godine koliko sam u Hajduku. Dogovorili smo 1 evro njegove plate. On želi da pomogne Hajduku da osvoji titulu, to je jedini motiv zbog kog se vratio - rekao je Nikoličius.

Kalinić je u karijeri osim za Hajduk gde je počeo, igrao i za Blekburn, Dnjipro, Fiorentinu, Milan, Atletiko Madrid i Veronu.

Podsetimo, tim iz Splita je prvi na tabeli sa 41 bodom. Ima šest više i utakmicu više od Rijeke, i sedam više i dva meča više od Dinama.

