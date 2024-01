DUGARI: ''Nadam se da će Mbape da napusti Pari Sen Žermen''

NEKADAŠNjI francuski fudbalski reprezentativac Kristof Dugari izjavio je danas da se nada da će Kilijan Mbape na kraju sezone da napusti Pari Sen Žermen.

FOTO: Tanjug/AP

Mbape ima ugovor sa šampionom Francuske do kraja sezone. On je više puta odbio da produži saradnju sa klubom iz Pariza.

- Svim srcem se nadam da će da ode iz PSŽ-a. Mbape stagnira. Postaje predvidljiv u duelima, nedostaje mu snage i karaktera. Često je nevidljiv na terenu. Izgled mu je negativan, sve više maše rukama. Čini mi se da je pomalo izgubljen. Već nekoliko meseci stvari u PSŽ-u ne idu dobro - izjavio je Dugari za RMC.

On je istakao da je Mbape trenutno jedan od najboljih svetskih napadača.

- Svakih šest meseci pitanje je da li će Kilijan da ode. To me ljuti i umara. Želim da Mbape odabere klupski projekat umesto ličnog. Umoran sam od glasina o njegovoj budućnosti, umoran sam od toga. Nije me više briga - dodao je Dugari, koji je za reprezentaciju Francuske igrao od 1994. do 2002. godine.

BONUS VIDEO: OD PRVE DO DESETE TITULE: Sva Novakova pobednička finala Australijan opena





BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.