LIVERPUL GLEDA RIVALE SA VRHA: Crveni pobedili Barnli za prvo mesto u Premijer ligi

FUDBALERI Liverpula pobedili su Barnli sa 2:0 kao gosti u 19. kolu Premijer lige. "Crvenima" je ovaj trijumf omogućio da bar na kratko budu na prvom mestu na tabeli.

FOTO: Tanjug/AP

Susret je fantastično počeo za tim Jirgena Klopa. Igrao se 6. minut kada je Darvin Njunjez zatresao mrežu rivala. Ovo je Urguvajcu bio prvi pogodak van 16 metara u najelitnijem rangu engleskog fudbala.

S obzirom na to da su gosti rano poveli očekivala se goleada na "Turf Muru", ali to se nije desilo, pošto je do kraja utakmice viđen još samo jedan pogodak.

Na njega se čekalo sve do 90. minuta kada je konačan rezultat ove utakimce postavio Diogo Žota posle asistencije Luisa Dijaza.

Liverpul je sada lider na tabeli sa 42 boda, ima dva boda više, ali i utakmicu više od Arsenala. Barnli je na 19. mestu na tabeli sa 11 bodova.

