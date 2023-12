"ISPRIČAĆE VAM BAHAR MNOGO PRIČA, JA NE SMEM" Bibras Natho zagonetno o smeni trenera u Crvenoj zvezdi

Fudbaler Partizana Bibars Natho govorio je za izraelski Sport5 o situaciji u Crvenoj zvezdi, tačnije smeni Baraka Bahara.

M. Vukadinović

- Sigurno je da je to neprijatno, Ja poštujem Baraka, on je odličan trener, ceo njegov tim je sastavljen od sjajnih ljudi. Slušao sam o tome, kao i svi ostali i jako mi ga je žao, ali to je sport. Siguran sam da će u budućnosti Barak ispričati mnogo priča koje ja sada ne mogu da vam ispričam. Saznaćete mnogo toga! - krenuo je sa pričom Natho, pa nastavio o Baharu.

- On je bio u jako teškoj situaciji, njegov tim je dve godine bio skoro bez poraza. Krenuo je fantastično u pripremnim mečevima, utakmica protiv Fiorentine je podigla lestvicu očekivanja i oni su bili sigurni da će da dođu do četvrfinala Lige šampiona. To je izazvalo brži pad. Oni tamo ne znaju ni za šta drugo osim pobeda. Ove godine su doživeli tri poraza, a na to nisu navikli - rekao je jedan od najboljih fudbalera Partizana.

