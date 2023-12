''NIJE SMEO DA ZAVRŠI JESEN KAO DRUGOPLASIRAN!'' Zvezdan Terzić o smeni Bahara

Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde, sazvao je konferenciju za medije posle smene Baraka Bahara i poraza u 171. večitom derbiju.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Rastajemo se kao prijatelji, želim da prekinem sve one spekulacije da će advokati imati pune ruke posla, da ćemo morati da platimo penale, ugovor je jasan, to su sve neproverene priče. On će imati pravo da prima platu dok ne nađe novi posao, ubrzo će naći novi klub i tog trenutka će prestati obaveza Zvezde da mu isplaćuje platu.

Doveden je kao neko osveženje, sa kojim smo hteli da napravimo iskorak, pogotovo u Evropi, međutim, ušli smo u jednu krizu iz koje nismo mogli da se izvučemo i on je sam svestan da sa ovim kvalitetom igrača nije smeo da dozvoli da završi jesen kao drugoplasirani na tabeli u domaćem prvenstvu. Utakmice u Bernu i u Beogradu protiv Partizana su bile dva meča koja su odlučila njegovu sudbinu - rekao je Terzić.

