TEMPERATURA PROBLEM U HUMSKOJ! Duljaj otkrio na koga ne može da računa protiv Zvezde

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da je Crvena zvezda bila favorit i kad je njegova ekipa imala bodovnu prednost na tabeli i naveo da njegovi igrači nemaju nikakav pritisak u predstojećem 171. "večitom" derbiju.

FOTO: M. Vukadinović

"Crvena zvezda je igrala Ligu šampiona, u ovom prelaznom roku su doveli odlične igrače i dok smo imali šest bodova prednosti oni su i tada bili favoriti. Mi smo uvek pričali da nam je svaka naredna utakmica najvažnija, nismo se zanosili nekim stvarima ni obećavali. Igrali smo od utakmice do utakmice. Rekao sam igračima da nemaju nikakav pritisak što se mene tiče, savetovao sam im da ne čitaju novine, da sami sebi ne stvaraju nervozu. Jedino što moraju je da daju sve od sebe", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Fudbaleri Partizana igraju u sredu od 18 časova na svom terenu protiv Crvene zvezde 171. "večiti" derbi. Ta utakmica devetog kola Super lige trebalo je da se igra 27. septembra ali je odložena zbog Dana žalosti u Srbiji.

Na pitanje o lošoj formi ekipe, koja je imala šest bodova prednosti u odnosu na Zvezdu, a sada zaostaje dva boda, Duljaj je rekao da je za to potrebna dublja analiza.

"Od prvog dana priprema u Sloveniji, šta se tamo dešavalo, koje smo prijateljske utakmice imali, kada i protiv koga... Nikada nismo tražili nikakav alibi, tako je i ovog puta. Derbi je bio i mora da bude svetinja, bez obzira na kvalitet timova. Mnogo puta su bile dve odlične ekipe, a ljudi su odlazili nezadovoljni onime što su videli. To je specifična utakmica, do nas i do Zvezde je da sve prođe u najboljem redu, da nema problema i da igrači budu glavni akteri", naveo je on.

Duljaj je rekao da će utakmicu zbog povrede propustiti Frenk Kanute, kao i da su ga dvojica igrača jutros obavestila da imaju temperaturu i da ne mogu da treniraju, pa je pitanje da li će biti spremni za derbi.

Na pitanje gde vidi šansu svoje ekipe, Duljaj je rekao da su posebno motivisani igrači koji do sada nisu igrali derbi.

"Mnogi od njih su na košarci osetili šta znači atmosfera kada se bodri voljeni klub. Zvezda ima dosta brzih igrača kvalitetnih u veznom redu. Imaju Kataija koji u svakom trenutku jednim potezom može da reši utakmkicu. Veoma je važno da budemo koncentrisani na našu ekipu. I mi i Zvezda smo u poslednje vreme primili mnogo golova. Možete da pripremite taktiku, a da primite gol iz kornera i sve se menja. Izuzetno je važna utakmica kako za nas tako i za njih. Biće dosta borbe i kako obično biva, onaj ko dobije više duela i bude više želeo da dobije utakmicu, izaći će kao pobednik", naveo je on.

Trener Partizana dodao je da Zvezda ima odličnu igru iz prekida iz kojih je postigla mnogo golova, među kojima i protiv Mančester sitija i da njegova ekipa mora da obrati pažnju na to.

Fudbaler Zvezde Osman Bukari ocenio je da njegova ekipa može da pobedi sa tri gola razlike, a njegov saigrač Marko Stamenić da Partizan ima podršku sudija ove jeseni, a Duljaj je upitan da to prokomentariše.

"Stamenić je odličan, mlad, perspektivan igrač, imaće odličnu karijeru. Bukari ima pravo da komentariše jer je malo stariji, ima dosta utakmica u nogama, a sportski je reći i hrabro da mogu da nas dobiju sa tri razlike. Sve je to fudbal, niko nema pravo da se ljuti. Tamo imaju Dragovića koga izuzetno poštujem, kvalitetan igrač i čovek. Nema potrebe da se diže bilo kakva tenzija jer sve ovo mora da bude samo sportska priča, sportska borba na terenu, da posle utakmice pružimo ruku jedni drugima bez obzira na rezultat", dodao je Duljaj.

Na pitanje o sudijama nije želeo da komentariše, ali je odgovorio o izgubljenoj bodovnoj prednosti.

"Nije isto ući sa plus šest ili sa minus dva. Uvek je lakše kada imate bodovnu prednost. Igrači Partizana znaju da nijednog trenutka nismo gledali druge rezultate nego uvek samo sebe. Od mene nemaju nikakav pritisak, samo da vredno rade i budu pošteni prema sebi i daju sve što mogu", naveo je on.

Organizovani navijači Partizana objavili su da nastavljaju bojkot utakmica u Humskoj, a Duljaj je rekao da poštuje njihov stav i istakao da su mnogo pomogli ekipi na gostovanjima.

"Biće navijača na istoku i na zapadu, ko god bude došao dobrodošao je. Mnogo bi nam bilo lakše da ih imamo uz sebe, ali poštujem ljude koji imaju svoj stav", rekao je on.

Partizan je u poslednjih pet utakmica primio 11 golova, a Duljaj je rekao da je to više pitanje koncentracije pre nego pad forme.

"Teško da bilo koja ekipa može da održi isti nivo forme. Nemojte zaboraviti gubili smo sa 2:0, pa smo uspevali da se vratimo, a ako je ekipa u padu forme teško da može da se vrati. Protiv Radničkog smo uspeli da stignemo, jurili smo četvrti gol, ali nismo imali vremena", naveo je on.

Kapiten Partizana Svetozar Marković rekao je da svaki igrač jedva čeka derbi jer su to najlepše utakmice.

"Sutra će biti odlična utakmica u kojoj ćemo svi moći da uživamo. Nama navijači mnogo znače, ove sezone smo imali dosta publike na gostovanjima, mnogo su nam pomogli da slomimo protivnika od 60, 70. minuta. Žao mi je što sutra neće biti na stadionu. Ali biće svakako dosta ljudi koji će nam pomoći da ostvarimo cilj", rekao je Marković.

BONUS VIDEO: Ivana Vuleta nakon svetskog zlata

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.