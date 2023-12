DARKO PANČEV ZA "NOVOSTI": Mitrogol čudo, Baharu treba vremena

U SVOJE vreme važio je za predatora u šesnaestercu, igrača kojem je i milimetar dovoljan da šansu pretvori u gol. I to što je takvih fudbalera u današanje vreme sve manje - uopšte mu se ne sviđa. To je, između ostalog, legendarni Darko Pančev (58) ispričao za Sportski dodatak "Novosti" i dotakao se još mnogo tema. Od reprezentacije Srbije i žreba za Evropsko prvenstvo, preko neumoljivog golgetera Aleksandra Mitrovića, sve do Crvene zvezde koja je ove jeseni u Ligi šampiona skupo platila ceh činjenici da u svojim redovima nema golgetera kalibra "Kobre sa Vardara".

Foto ATA Images

Teško je, kao i svim zvezdašima, pao Pančevu eliminacioni poraz u Bernu od Jang bojsa, posle kojeg je evropska misija srpskog šampiona u Ligi šampiona, barem njen takmičarski deo, okončana. Mada, dodaje prva haubica najsjajnije Zvezdine generacije i da je u Beogradu moralo bolje protiv Švajcaraca.

- Svakako da sam pratio utakmice. Mislim da je u obe bio izjednačen kvalitet Jang bojsa i Zvezde. Ne bih mogao da kažem da je iko bio nadmoćan. Objektivno, Zvezda je sama kriva, naročito što je u Beogradu primila olako golove. A u Švajcarskoj, sve bi bilo drugačije da smo u prvih deset minuta postigli jedan ili dva gola iz kolosalnih šansi. Ne možete na međunarodnoj sceni da stvorite sedam-osam prilika za 90 minuta. To su uglavnom tri ili četiri, koje moraju da se iskoriste - ističe Pančev za naš list.

Šerifovi "ćorci" sa "Vankdorfa" i dan-danas prolaze kroz glavu navijačke armije, zamišlja se šta bi bilo da je barem jedna ušla u mrežu koju je branio Entoni Račopi. Isto je i sa Pančevim koji nema dilemu oko toga da bi sve bilo drugačije da je Endijaje imao više prisebnosti u prvih nekoliko minuta.

- Morao je Šerif da postigne gol i u prvoj i u drugoj situaciji. U drugoj, pravi centarfor zna da igra glavom. Da smo u tom trenutku na terenu bili Musemić, ja ili Bursać, koji smo dobro igrali glavom, sigurno bismo onaj centaršut iskoristili. Da je Zvezda dala gol, svakako bi to drugačije uticalo na Jang bojs, pre svega psihološki. Verovatno bi bili u panici. Možda bi utakmica dobila i drugi tok, ali onda je stigla kazna. Prvi gol koji su primili je neverovatan. Korner, odbijena lopta, udari u našeg igrača i uđe u gol, kao da je Hičkok režirao... - u neverici dodaje Darko, ali i staje u odbranu Zvezdine navale. - Nisu to loši napadači, dobro je to što ulaze u šanse. Znači da su tu, osećaju igru, loptu. Ali, fakat je da moraju da se iskoriste te šanse.

Na vezi sa društvom iz Barija SA bivšim saigračima iz Crvene zvezde, sa kojima je 1991. u Bariju pokorio Evropu, stalno je u kontaktu. - Kako da ne. Evo pre nekoliko dana mi se javio Robi iz Zagreba - čisto da vidimo kako si, šta radiš. I ja isto često nazovem, pitam šta se radi, ili ako neko napravi neki dobar uspeh ja se javim. Svakako da imamo kontakte, bili smo dobro društvo, dobro smo živeli, poštujemo se i to je pokazatelj zbog čega ekipa nekada napravi uspeh - kaže Darko Pančev.

Ne pripada Darko Pančev onoj grupi koja traži glavu trenera Baraka Bahara, čije je prolazno vreme za šest meseci provedeno na klupi Zvezde vrlo tanko. Cilj u Ligi šampiona nije ispunjen, crveno-beli su u Superligi daleko od dominacije koja se predviđala na startu sezone...

- Veoma je rano... Nekim trenerima treba duže da bi se video njihov rad. Nekom je to kraći period u zavisnosti od vizije. Smatram da je Barak Bahar dobar trener. Da je moglo bolje, moglo je. Treba sam da uvidi zbog čega su određene utakmice izgubljene. Često je menjao formaciju, odjednom je stavio nekoliko mladih igrača, što je objektivno rizik u evropskim utakmicama. Ali, ne ide to jedno sa drugim. Ako podmlađuješ ekipu, to treba i da kažeš javno da će to možda biti posledica na rezultate. Ili nemoj da toliko eksperimentišeš, jer ako Zvezda juri evropske rezultate, ne može da ih juri sa toliko mladih igrača u ekipi. To je mač sa dve oštrice, ali Bahar je dobar trener i treba da mu se da više vremena da vidimo može li sve to da ukomponuje - objašnjava svoje mišljenje legendarni makedonski centarfor.

U sredu (18.00) u Humskoj 1, na programu je prvi večiti derbi ove sezone. Biće to jedan od ključnih trenutaka u trci za titulu prvaka Srbije i prema mišljenju Darka Pančeva, prava prilika da Zvezda snagu "sa papira" pretoči na igralište i pokaže da je bolji tim od Partizana, čiji su rezultati u jesenjem delu polusezone ozbiljno zapretili nastavku šampionskog niza crveno-belih.

- Partizan je kompetentan i pravi rival Zvezdi za titulu. To je dobro i za fudbal, tako da ako Zvezda želi da dokaže da je bolja i da neće tek tako prepustiti titulu mora da, svakako, ide na pobedu na "JNA". Smatram da je Zvezda za nijansu kvalitetnija, ali to mora i da pokaže - dodaje Pančev.

Nezaobilazna tema je bio i plasman reprezentacije Srbije na Evropsko prvenstvo 2024. u Nemačkoj. Slaže se Pančev da kvalifikovanje među 24 najbolja tima na Starom kontinentu nije proteklo u stilu kakav su svi očekivali, ali i dodaje da selektor Dragan Stojković ima vremena do narednog leta da "smućka" pobednički koktel.

- Pre svega, čestitke Savezu i Piksiju na još jednom uspehu za kratko vreme. Svakako, otići na Evropsko prvenstvo posle toliko godina je uspeh. Svi se nadamo da će Srbija da odigra malo bolje nego na Svetskom prvenstvu, a i malo bolje nego na poslenjih nekoliko utakmica koje su pokazale određene slabosti u ekipi. Piksi je dovoljno iskusan i pametan da sve to koriguje, a ima i dovoljno vremena da popravi stanje u ekipi. Da bi Srbija postigla neke bolje rezultate moraće da igra bolje - tvrdi čuveni Makedonac.

Nasuprot mišljenju dobrog dela javnosti, Darko veruje da "orlovi" mogu i do drugog mesta u grupi sa Enlezima, Dancima i Slovencima.

- Dobra grupa, Engleska je, svakako, favorit. Ali, sa Slovenijom i Danskom Srbija može da se nosi. Danska nije ono što je bila u naše vreme kada su umesto nas postali evropski prvaci, podmladili su selekciju. Nezgodni su, čvrsti, ali nemaju takav tim da Srbija mora da strepi od njih i da budu apsolutni favorit protiv Srbije. "Orlovi" bez problema mogu da pojure to drugo mesto - veruje Pančev.

Ne radim samo da bih radio DARKO je trenuntno bez zaposlenja u fudbalu. Ali, ako se ukaže dobra prilika, spreman je da je dočeka raširenih ruku i lati se posla. - Ne preferiram da radim samo da bih radio. Fudbal je danas mnogo zavisan od novca. Ako postoji finansijski dobar momenat da se napravi dobra ekipa, onda mogu i da razmislim da se uključim negde da pomognem da se napravi dobar tim - kaže Darko.

Na pomen našeg najboljeg napadača Aleksandra Mitrovića, puca od oduševljenja.

- Šta da kažem, Mitrogol je pravo čudo. Čudo od golgetera, strašno mi se dopada. Ne filozofira mnogo, postavlja se dobro, oseća igru, odlično igra glavom. Zagradi se, vrati povratnu, isprati udarac, centaršut. Sve što bi pravi golgeter trebalo da radi. Ima ko će za njega i da filozofira i da gradi, gura pasove, ko da centrira. Sve to nek ostavi drugima i neka radi ono što je najbolje za reprezentaciju. Želim mu sve najbolje, svakako je jedan od najboljih golgetera u regionu u poslednjih 30 godina koji se pojavio, nema dileme - kaže Pančev.

Dodaje i da su Mitrović i Sergej Milinković-Savić napravili pravi potez odlaskom na Bliski istok.

- Saudijska liga je porasla u poslednje dve-tri godine, kvalitet je na zavidnom nivou i to doprinosi ozbiljnosti kakva mu treba. Vidim da i tamo odlično igra sa Sergejem, neće im to smetati, siguran sam.

U modernom fudbalu sve više se insistira na fizikalijama i brzini, dok je "umetnika" i pravih pravcijatih golgetera sve manje. To se Darku Pančevu uopšte ne dopada.

Svuda u regionu opao kvalitet PERSPEKTIVA severnomakedonskog fudbala, kako reprezentativnog, tako i klupskog, uglavnom je zavisna od ulaganja, a slično se može primeniti i na čitav prostor nekadašnje Jugoslavije. - Klupski fudbal nema baš veliku perspektivu. Kako u Severnoj Makedoniji, tako i u celom regionu. Na prste možeš da nabrojiš ekipe koje prave neki uspeh ili uđu u grupnu fazu UEFA takmičenja. Svuda je pao kvalitet, ali opet kažem, fudbal je zavisan od novca. Ne možeš da kupuješ dobre igrače, jer mnogo koštaju, a treba da se meriš sa najboljima, što je veoma teško. Ne znam koliko će vremena proći da sve to bude na nekom boljem nivou - ističe Pančev.

- Nažalost, sve je manje gol igrača, ne samo u regionu, već i u Evropi. Možeš na prste da izbrojiš dobre gol igrače. Iz regiona Mitrović, Vlahović, iz hrvatske Petković, Džeko je već pri kraju... Evo u Makedoniji Bojan Mijovski pokazuje sve bolji napredak. Možda i on jednog dana postane jedan od boljih evropskih golgetera. To je 5-6 njih koji su tu već nekoliko godina. To je to. Ne znam zašto, fudbal je u tom smislu promenjen. Sve je manje kreativaca, gol igrača. To nije dobro za fudbal, fudbal se igra za gol i lepe šanse, puno udaraca u gol. Menja se u tom segmentu i to mi se ne dopada - konstatuje Pančev.

Kada ne gleda neke od pomenutih ekipa, draže mu je da pusti utakmicu nekog regionalnog takmičenja nego da šalta kroz ona najjača u Evropi.

- Pratim fudbal ovih dana i da budem iskren više pratim regionalni nego evropski. Tu sam rođen, tu sam odrastao i proveo veći deo karijere, što se kaže odradio. Meni je to interesatno da gledam bez obzira na to što je kvalitet opao - podvlači Darko Pančev.

Pre Arapa - Ameri i Kinezi SVE veći odliv kvalitetnih fudbalera iz Evrope u Saudijsku Arabiju nije nešto što Darko Pančev gleda prvi put u životu. Slično je bilo u Americi 80-ih godina prošlog veka, pa onda u Kini tokom prošle decenije... - Bilo je već takvih primera. Sećamo se vremena Pelea, Bekenbauera kada je Amerika ulagala veliki novac u kratkom periodu, pa je sve zamrlo posle toga. I Kinezi su imali sličan projekat, pa su pali. Videćemo koliko će da traje, dobro je da se fudbal razvija na svim kontinentima i krajevima sveta, jer to je dobro za igrače i publiku. U ovom trenutku sve to dobro izgleda, a kako će biti u budućnosti, videćemo - kaže bivši centarfor Vardara, Zvezde, Intera...

