NEMAČKA - DANSKA: Kakva borba za četvrfinale EURO 2024

Fudbaleri Nemačke i Danske igraju u osmini finala Evropskog prvenstva.

NEMAČKA - DANSKA (prvo poluvreme u toku) 0:0

25' Pritiskaju Danci sada domaćina, koji sa trti igrača u petercu izvodi gol-aut.

24' Nova šansa za Dansku. Šutirao je Mele, nije najbolje zahvatio loptu.

21' Kristijan Eriksen je odlično primio pas sa svoje polovine, a Ridiger uspeva da ga blokira na kraju.

13' Pretio je Musijala, pored gola prolazi njegov udarac.

11' Sada i Kai Haverc preti, nižu se šanse. Vrhovima prstiju Šmajhel otklanja opasnost. Čak četiri kornera za sada imaju Nemci.

7' Džošua Kimih je raspalio po lopti sa velike udaljenosti, sa druge strane još bolja reakcija golmana Šmajhela.

4' PONIŠTEN GOL NEMAČKE! Sloteberg je postigao gol nakon ubacivanja sa strane, poništen je gol zbog faula nad Šmajhelom.

3' Potpunu inicijatuvu u uvodu imaju Nemci.

1' Počeo je meč u Dortmundu.

UOČI MEČA

20.05 - Poznati su i sastavi:

Nemačka: Nojer, Kimih, Ridiger, Šloterbek, Raum, Kros, Andrih, Gundogan, Sane, Musijala, Haverc.

Danska: Šmajhel, Andersen, Kristensen, Vestergard, Mele, Bah, Dilejni, Hejbjerg, Olsen, Eriksen, Hojlund.

Domaćin prvenstva Evrope, selekcija Nemačka, odlično je izgledala u grupnoj fazi turnira. U grupi A, sa lakoćom je pobedila Škotsku i Mađarsku, a potom je Niklas Fulkrug izjednačio u nadoknadi vremena protiv Švajcarske i potvrdio plasman tima sa prvog mesta u eliminacionu rundu.

Nemačka će u meču protiv Danske tražiti plasman u četvrto četvrtfinale na Evru u poslednjih pet izdanja.

Danska će, međutim, tražiti šansu da dođe do pobede kako bi pokazala da je ipak kadra za visok plasman i završnicu turnira.

Do sada, posmatrajući grupnu fazu, Danci nisu izgedali baš uverljivo. Upisali su tri remija u duelima sa Engleskom, Slovenijom i Srbijom, izborili su drugo mesto u grupi C i stigli do nokaut runde.

Međusobni dueli

Nemačka i Danska su remizirale tri puta na poslednja četiri međusobna susreta, što bi mogao biti pokazatelj da će utakmica biti neizvesna do samog kraja.

Nemačka ima mnogo razloga da bude zadovoljna onim što je do sada prikazala, a time i održava san o podizanju trofeja na domaćem terenu. Kontinuitet stabilne igre od prvog do poslednjeg minuta postoji u svim linijama na terenu, što je, reklo bi se, od vitalnog značaja za eliminacionu fazu.

Remi u poslednjem kolu grupne faze protiv Švajcarske gde su gotovo tokom celog meča jurili za izjednačujućim pogotkom podigao je moral ekipi. To je možda ključan faktor za novi zamah s ciljem da dođu do četvrtfinala.

Danska za protivnika ima jednog od favorita za titulu. Tim je ostvario cilj pre početka takmičenja i eventualnim iskorakom u četvrtfinale sigurno bi bio pretnja svim ostalim selekcijama do kraja turnira. Mogućnost za trijumfom protiv Nemačke postoji, iako je ona mala. Da bi Danci došli do pobede, svi igrači moraju biti na vrhunskom nivou.

Nemačka je pobedila u poslednjem takmičarskom meču, u grupnoj fazi Evra 2012, ali Danska će se osvrnuti na finale 1992. godine i čuvenu pobedu od 2:0 u Švedskoj koja im je donela titulu prvaka Starog kontinenta.

Nemačka je pored Španije najuspešnija reprezentacija na prvenstvima Starog kontinenta - po tri puta su pomenute selekcije bile najbolje u Evropi. Nemačka je bila šampiona 1972, 1980. i 1996. godine. Pored ovih uspeha, igrala je još tri puta u finalu.

Na prošlom Evropskom prvenstvu Nemačka je eliminisana u osmini finala, to je ujedno bio i najraniji kraj takmičenja još od 2004. godine kada je nadmetanje završila u grupnoj fazi.

