DRAMA! Navijač pokušao da ubije Kristijana Ronalda pokraj terena?! (VIDEO)

Meč 3. kola Evropskog prvenstva u fudbalu, Gruzija - Portugal, uopšte nije završen kako su mnogi očekivali. A po okončanju susreta, desila se jedna dramatična scena.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Gruzija je napravila najveću senzaciju na EURO 2024, savladavši Portugalce predvođene Kristijanom Ronaldom, a upravo je najveća zvezda portugalskog fudbala bila u centru pažnje posle utakmice.

Ili, tačnije, njegovo obezbeđenje.

Dok je Ronaldo napuštao teren, jedan navijač je skočio s tribina pravo na njega, nogama u pravcu tela možda i najveće zvezde ovog šampionata.

Skok sa visine, takvog tipa, mogao je da bude pogibeljan po Ronalda da ga je navijač, recimo, obema nogama udario u glavu, ali je Portugalčevo obezbeđenje fantastično reagovalo, telom zaštitilo fudbalskog asa koji je ostao "ukopan" u mestu, zatečen onim što je navijač pokušao.

Da li je, prosto, bio u pitanju neko ko mnogo voli pomenutog fudbaler, pa je pošto poto hteo da dođe do njega, ili je imao neke loše namere, kao što to mnogi svetski mediji opisuju, navodeći "da mora biti da je to slučaj, čim je takvim položajem tela poleteo ka Ronaldu", tek... pogledajte snimak i prosudite i sami:

Security saving Ronaldo from a flying pitch invader last night 😭🙈🇵🇹 pic.twitter.com/0KYGHfzcy4 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 27, 2024

