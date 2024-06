"ORLOVI" DOLAZE KUĆI: Evo kada fudbaleri Srbije stižu u Beograd

Fudbalska reprezentacija Srbije završila je učešće na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj pošto je u odlučujućem meču odigrala nerešeno 0:0 sa selekcijom Danske.

FOTO: Tanjug/AP

"Orlovi" su odigrali jako težak meč u kojem nisu primili gol, ali, nisu ga ni postigli, a to je bilo jedino potrebno kako bi se izborila tri boda koja su donosila prolaz dalje. Kako se to nije dogodilo, učešće na Evropskom prvenstvu je završeno i to, na poslednjoj, četvrtoj poziciji.

Tako, posle dva osvojena boda, izabranici selektora Dragana Sotjkovića Piksija se vraćaju kući.

Naime, prema planu, trebalo bi da u 17 sati "Orlovi" polete sa aerodrama u Minhenu, a očekuje se da će stići u Srbiju, na aerodrom "Nikola Tesla" oko 19 sati.

BONUS VDIEO SRPSKI ŠOU: Evo šta su navijači Srbije pevali lepoj Nemici

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.