''MISLIM DA ZNAM KAKO ĆE SRBIJA IGRATI!'' Selektor Danske pred meč sa ''orlovima''

Selektor fudbalske reprezentacije Danske Kasper Hjulmand održao je konferenciju za novinare pred utakmicu sa selekcijom Srbije u 3. kolu Evropskog prvenstva. Meč je na programu u utorak od 21 čas.

- Mislim da znam kako će Srbija igrati, mislim da je način na koji igraju fudbal očit. Duže vreme je tako, imaju odličnog selektora. Imali su transparentan stil igre duže vreme, kontrolišu loptu, snažni su. Kada su dobri, stvarno su dobri. Tako da znamo tačno kakav nam je rival i kakav pritisak ćemo imati - rekao je selektor Danske i dodao:

- Mi smo se pripremali za ovaj meč kao i za svaki drugi, želimo da na kraju utakmice pevamo i slavimo, to je ono što želimo. Znamo da će nam nerešen rezultat biti nedovoljan za dalje, a mi ćemo igrati meč sa željom da dobijemo. Koristićemo sve prilike da napadnemo. Želimo da dajemo gol i, iako će biti jako teško, znamo da je to moguće. Mi igramo da bismo pobedili. Naš mentalni sklop je takav da će nerešen rezultat biti nedovoljan. Ne raspravljamo o tome, gledamo samo kako ćemo mi igrati. Moramo da pokažemo naš identitet. Biće izjednačena utakmica i pokušaćemo da damo što više golova.

Na pitanje kakva Danska se očekuje, Hjulmand je rekao:

- Ne mogu to da vam kažem, sve zavisi od toga kako ćemo pristupiti utakmici. Bitan je samo naš stil igre. Znamo šta sve može da se dogodi do kraja, psolednjih 10-15 minuta će biti jako bitno. Nije slučajnost da je jako puno golova palo u finišu mečeva koji su se igrali na EP. Spremni smo za mnoge scenarije, nije jednostavno i nije lako odgovoriti na to šta je najbolje. Svi su spremni i željni da igraju, mislim da smo u jako dobroj poziciji.

Zanimljivo, Danci bi na kraju mogli da imaju isti broj bodova kao i Slovenija, identičan broj golova, te bi žuti kartoni mogli da reše plasman dalje.

- Postoji jedna opšta stvar, a to je da želimo po svaku cenu da izbegnemo žute kartone. Moramo da igramo, da se borimo i trudimo do samog kraja, ali moramo da bežimo od žutih kartona. U ovom slučaju ćemo igrati sa željom da pobedimo i sve se svodi na to. Biće fizički zahtevna utakmica.

