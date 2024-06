"SRBI NE UMIRU TAKO LAKO!" Dragan Stojković Piksi imao šta da poruči novinarima posle Srbija - Slovenija

Meč 2. kola Evropskog prvenstva u fudbalu, Srbija - Slovenija, bio je prilično dramatičan, a selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi na vrlo zanimljiv način je počeo svoje obraćanje brojnim novinarima, na konferenciji za medije posle utakmice.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Srbija je u 95. minutu izbegla poraz, ostavši i dalje u trci za drugu fazu EURO 2024, a Piksi je najpre izgovorio sledeće:

- Srbi ne umiru tako lako. Ne predajemo se i idemo do kraja! Rezultat je došao kao nagrada za to verovanje. Za mnoge je, možda, utakmica bila završena. Za nas nije. Ovo je ipak Evropsko prvenstvo, ovo nisu prijateljske utakmice. Svaki bod je važan, svaki meč. Ono što je veoma važno, da smo kreirali veliki broj šansi, a nijedna lopta nije ušla u mrežu. Ali, i to je fudbal. Međutim, mi nismo hteli da prihvatimo da izgubimo od Slovenije. Zato je nagrada na kraju i došla. Teška je bila utakmica, ako gledate statistiku, veći posed lopte, 14-15 šuteva... Mi i želimo da igramo tako, ofanzivan fudbal, da stvaramo šanse. One ne moraju uvek da vam daju dobar rezultat, ali dali smo gol i ostaje nam sad ta poslednja utakmica - započeo je Stojković.

O Albancima i Hrvatima

On je odbio da komentariše pitanje britanskog novinara o "pretnji FSS-a da napusti turnir ako se ne kazne Hrvati i Albanci zbog skandiranja njihovih navijača 'Ubij Srbina'".

- Ja sam ovde da pričam o fudbalskoj utakmici, bilo je sve što je Piksi odgovorio novinaru "Dejli mejla".

"Živi smo, to je najvažnije!"

Stojković se potom osvrnuo i na zbivanja na terenu u Minhenu.

- Ne znam kako Mitrović nije dao ono... Verovatno ni vi ne znate. Ali, živi smo, i to je najvažnije. Hteli smo da damo gol i taj stav nam je nagrađen. Mi želimo da rizkujemo, ne želimo mi ziheraški fudbal, nije to onda prava Srbija. Mislim da smo pokazali karakter i to je najvažnije. Ne predajemo se, niti ćemo se predavati ubuduće. Plan je bio da pobedimo, naravno, to valjda govori i sastav tima.

O lošem početku Srbije

- Mi stalno radimo na tom jednom segmentu, stalno pričamo, tako i treniramo. Početak je važan. Ali je važno poluvreme. I završnica. U fudbalu je sve važno. Ali, moramo da budemo aktivniji, a da se ne greši u lakim dodavanjima. Jer, kad se greši, moraju mnogi da se brzo vraćaju. A po meni, odbrana je odradila lavovski posao, nije lako sa onom dvojicom Slovenaca. Radimo na toga da igramo dobro 90 minuta, ali to nije lako. Imate tu protivnika, ali i mnogo drugih faktora.

"Luka Jović? Volim ga!"

- O, Luka Jović. Volim tog momka. Dao je gol! Zato i ulazi na teren. On je sjajan napadač i jako bitan igrač. Uvek verujem njemu. Njemu je potrebno vrlo malo prostora da bi uguroao loptu u mrežu. I protiv Engleske mu je malo nedostajalo, kada nije uspeo da do kraja iskontroliše loptu. Opet je bio dobar. Za svakog napadača je važno da može da iskoristi svoje šanse. Njegov gol nam daje veću nadu pred poslednji meč u grupi.

Razlog za promenu taktike

- Mi smo u prvom poluvremenu imali određene probleme. Pričam o određenim situacijama. Imali smo nekoliko problema sa "otvorenim" igračima Slovenije jer smo bili sa tri ofanzivna igrača. Zato sam promenio taktiku i tražio od Tadića i Vlahovića da podrže sredinu terena. I, bili smo potom bolji. Ali, mi smo ofanzivna ekipa. Meni se ne sviđa dosadan fudbal. Volimo da napadamo, da dajemo golove. Jako sam zadovoljan igrom. Stvaranje sedam, osam ili devet velike prilika za golove je jako mnogo za Evropsko prvenstvo, nije ovo prijateljska utakmica. Nadam se da će naredna biti još bolja.

O starterima u središnjem delu formacije, Iliću i Lukiću

- Želeli smo pobedu, a želeli smo da dominiramo što se tiče nekih tehničkih kvaliteta, zato sam i odlučio da Ilić i Lukić počnu u veznom redu, jer imaju tehniku i dobru viziju igre. Želeli su sve najbolje, dobro su odigrali meč, dosta su istrčali, što nije lako protiv Slovenije, koja je fizički veoma spremna ekipa. Mislim da su odradili ono što sam očekivao od njih. Ja cenim tehničke kvalitete kod igrača, i te kako, a Ilić i te kako kako ima dobar pregled igre. Samo bi morao češće da koristi te slobodne udarce, naročito s desne strane. Ali, u principu, da rezimiramo, bila je ovo jedna teška utakmica. Međutim, kao što sam rekao, Srbi ne umiru tako lako. Ne predajemo se! - zaključio je Piksi.

Kada ponovo igra Srbija?

Fudbalska reprezentacija Srbije će, poput druge utakmice na ovom šampionatu, i treću igrati na Minhenskoj areni: u utorak, 25. juna, od 21 će odmeriti snage sa Danskom, a tada će se igrati i meč Engleska - Slovenija, kako bi se u istim trenucima završilo takmičenje u grupi C. Iz nje sigurno dalje idu dve najbolje ekipe, a možda i trećeplasirana, ako bude među četiri najuspešnije takve, od šest ukupno.

Ako vas Evropsko prvenstvo u fudbalu zanima, pratite šampionat svakodnevno na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećnoj EURO 2024. Jer već sada tu vas očekuje obilje zanimljivog, ali i važnog materijala.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.