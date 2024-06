MODRIĆ "POLUDEO" POSLE REMIJA: Da li su reči kapitena dokaz da nešto ne valja u hrvatskoj reprezentaciji?

Fudbalske reprezentacije Hrvatske i Abanije odigrale su 2:2 a kapiten "vaternih" Luka Modrić nije bio previše raspoložen za razgovor sa medijima.

Modrić je nakon meča rekao da su igrali dobro do poslednjih pet minuta, a da su se nakon toga iz neobjašnjivih razloga povukli.

- Selektor je napravio promene na poluvremenu i to je donelo promene na bolje. Igrali smo dobro sve do zadnjih pet do deset minuta kad smo se povukli iz meni nepoznatog razloga. Dopustili smo im da stvore dve-tri prilike i dali su nam gol - rekao je Modrić.

Rekao je da moraju da pobede Italiju, iako ni to ne garantuje prolaz dalje.

- Moramo pobediti Italiju, a onda ćemo videti šta će biti. Ne znam hoće li pobeda i četiri boda biti dovoljno za drugi krug. Verujemo da možemo pobediti ako igramo kao što smo igrali drugo poluvreme, ako ne i bolje. Italija je velika reprezentacija, odlično su organizovani, moramo biti još bolji - dodao je kapiten Hrvatske.

Ostaje da se vidi, s obzirom da Modrić ne može da da odgovor zašto se ekipa povuka i promenila način igre, da li je sve u redu u hrvatskoj reprezentaciji.

Pred "kockastima" je težak put u poslednjem kolu, gde čak i u slučaju pobede mogu da ispadnu, a mogu da završe i kao prvi u grupi.

