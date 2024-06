HRVATSKA GRICKA NOKTE I ČUPA KOSU: "Vatreni" posle šoka mogu da budu poslednji, ali i prvi u grupi!

Fudbalska reprezentacija Albanije priredila je iznenađenje i u sudijskoj nadoknadi vremena šokirala velikog favorita na EURO 2024, Hrvatsku, a posle meča u Hamburgu vlada prava mala panika u hrvatsoj javnosti.

FOTO: Tanjug/AP

Jer, "vatreni" mogu da budu i poslednji u grupi. Ali, nekim čudom, i prvi.

Krenimo redom.





Kalkulacije

Podsetimo najpre, posle pomenutog ishoda, Hrvatska sa jednim bodom čeka meč poslednjeg kola, sa Italijom, a isto toliko ima Albanija, koja ide na megdan Španiji. "Azuri" i "furija", pred svoj međusobni duel, imaju po tri.

Da je Hrvatska izgubila, mogla je već u četvrtak teoretski da ispadne (ako Španija ne bi savladala Italiju), a da je Albanija izgubila, onda bi nju čekala takva sudbina (osim ako bi Italija savladala Španiju). No, osim zdravog razuma na tribinama - nije izgubio niko, tako da je sada sve otvoreno: svi još mogu da prođu, svi još mogu da ispadnu, kako to konstatuju u "Jutarnjem listu", u kome ističu i sledeće:

"Kako god da se završi sutrašnji okršaj Španije i Italije u Gelzenkirhenu, pred Hrvatskom je jasan zadatak. Želi li da vidi osminu finala, mora da pobedi Italiju. Vrlo jednostavno.

Kalkulisati do kraja je nemoguće jer tek će u četvrtak biti kompletirano 2. kolo u grupi B, no s četiri boda Vatrenima ne bi smelo da izmakne mesto među 16 najboljih. To bi se dogodilo jedino kada bi Španija i Italija remizirale, a Hrvatska i Albanija u poslednjem kolu ostvarile pobede protiv bivših evropskih i svetskih prvaka. Sve četiri ekipe tada bi imale po četiri boda, s tim da bi Hrvatska, vrlo verovatno, izvisila i ostala na dnu zbog najlošije gol-razlike.

Ako Italija u četvrtak ne savlada Španiju i ako to u poslednjem kolu ne uradi i Albanija, Vatreni bi pobedom protiv 'azura' grupu završili čak na drugom mestu, jer je glavni kriterijum u slučaju istog broja bodova međusobni dvoboj. No i da Hrvati završe treći, četiri boda bi trebalo da su dovoljna za prolaz u nokaut rundu. Uglavnom, situacija je, pojednostavljeno, sledeća:

Ako Hrvatska u ponedeljak pobedi Italiju, ide u osminu finala, ako to ne uradi, ne ide. Osim u slučaju već spomenutog neverovatnog raspleta u kojem bi sve ekipe grupu okončale s četiri boda. No u takvom raspletu mogla bi Dalićeva ekipa biti i prvi s ubedljivom pobedom protiv 'azura'.

Hrvatska može biti treća u grupi i s dva osvojena boda u tri utakmice, ali to bi značilo i njen oproštaj od takmičenja. Niko nikad nije bio među četiri najbolja od šest trećeplasiranih sa samo dva boda. Ne bi bila niti Hrvatska".

Kada igra Srbija ?

Fudbalska reprezentacija Srbije igra na minhenskoj Areni dvaput: najpre u četvrtak, 20. juna od 15 sati protiv Slovenije, te 25. juna od 21 protiv Danske.

Ako vas Evropsko prvenstvo u fudbalu zanima, pratite šampionat svakodnevno na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećnoj EURO 2024. Jer već sada tu vas očekuje obilje zanimljivog, ali i važnog materijala.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.