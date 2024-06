"AU, PA NIJE DOBRO AKO JE TO REKAO!" Piksi čuo šta je Dušan Tadić izjavio - nije mu se svidelo!

Fudbalska reprezentacija Srbije je "otvorila" Evropsko prvenstvo u fudbalu protiv glavnog favorita za titulu, Engleske, a odmah posle meča desila se jedna nesvakidašnja situacija.

Podsetimo, Srbija je i pored odlične igre izgubila od Engleske, posle čega je kapiten Dušan Tadić, koji nije bio starter, rekao da je "vrlo teško to primio", jer sebe, "bez lažne skromnosti, smatra najboljim fudbalerom kog Srbija ima".

Prvo pitanje za selektora Dragana Stojkovića na konferenciji je glasilo:

"Ono što Srbiju najviše zanima je zašto Tadić nije bio starter i da li ste čuli da je posle meča rekao da sebe smatra najboljim igračem, kapitenom i liderom i da se ne slaže sa vašom odlukom da ga stavite na klupu?"

- Au, pa to nije dobro, ako je to rekao! - bila je prva Piksijeva reakcija.

Tome je dodao:

- U, to nikako nije dobro... Kažem, nije dobro... (pauza) To je bila moja odluka. Taktička. Želeo sam Tadića sa svežim nogama u drugih 45 minuta, i jedino je to razlog, ništa više. Radi se o taktici, ništa drugo.

Kada je, nešto kasnije, jedan od novinara rekao "da će još biti polemike i bure oko Tadića", selektor Srbije je odmahnuo glavomo i rekao:

- Ma, kakva, bre, bura, ljudi... Nemojte. Kakva bura (smeh). Taman posla!

Kada opet igra Srbija?

Fudbalska reprezentacija Srbije će posle meča protiv Engleske u Gelzenkirehnu malo predahnuti, a onda joj slede dva nastupa na minhenskoj Areni - najpre u četvrtak 20. juna od 15 sati protiv Slovenije, te 25. juna od 21 protiv Danske, kada će i biti doneta odluka o konačnom raspletu u grupi C.

