GOLMAN ENGLESKE ZNA ODAKLE MU PRETI OPASNOST: Velike su šanse da nam on da gol

Svi znaju, ali opet ne znaju št atreba da rade. Englezi veruju da je Aleksandar Mitrović najveća opasnost po njihov gol i zato upozoravaju.

Foto: Profimedia

Tako i legendarni golman Džo Hart opominje odbranu čete Gereta Sautgejta da mora da uradi sve da zaustavi Mitrogola.

- Srbija ima veliku pretnju u liku nekadašnjeg centarfora Fulama Aleksandra Mitrovića. Ako želiš da ga utišaš, moraš da se nosiš sa centaršutevima koji će dolaziti sa bokova, a poželjno bi bilo da ga naši igrači potpuno isključe iz upotrebe. To će sigurno biti plan Engleske. Ipak, realno, osim ako ne igraš protiv ekipe sedam rangova ispod tebe, to je nemoguće izvesti. Momci će sigurno da urade domaći zadatak, ali ako savršena lopta stigne u kazneni prostor, dobre su šanse da Mitrović postigne gol.

FOTO: Tanjug/AP

Naglašava golman Seltika da, sve i da Engleska izgubi od Srbije, ne sme da uđe u paniku.

- Nikada to nisu utakmice u kojoj se sve zna unapred. Engleska je to videla nekoliko puta ranije. Verujem u našu pobedu, ali svašta je moguće. Dobili smo Iran na prošlom Mundijalu, ali to je samo jedan slučaj u poslednjih sedam velikih turnira od 2006. godine da smo vodili protiv nekoga na poluvremenu. Naravno, svi bismo voleli da pobedimo u nedelju i da bude 3:0, ali čak i ako kiksnemo protiv Srbije, nema razloga za paniku.

Za kraj nekadašnji čuvar mreže Mančester sitija je svestan da će "orlovi" biti pretnja po Engleze.

- Mi imamo veći kvalitet od Srbije, ali oni će i dalje biti pretnja po nas. Ako i primimo gol u nedelju, bez obzira da li će to biti za 1:0 ili da nam se oduzme vođstvo, najvažnija stvar je da imamo plan i ostanemo uvereni u to što želimo - završio je Hart.

