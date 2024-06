"PREGAZILI SMO HRVATE I IDEMO DO FINALA": Groznica trese Španiju

Pobeda fudbalske reprezentacije Španije rezultatom 3-0 protiv reprezentacije Hrvatske u prvoj utakmici Evropskog prvenstva podgrejala je u euforiju u toj zemlji.

FOTO: Tanjug/AP

- Španija je izvukla šampanjac - kako piše španske sportske novine "Marka".

Hvalospevi na račun momaka u dresu Španije, a za reprezentaciju Hrvatske smatraju da je bila “uverljivo oborena” u Berlinu.

- Španija je zakoračila snažno na Evropsko prvenstvo - istaknuo je španski dnevnik "AS" u sa pravom ih svrstavaju u potencijalne prvake.

FOTO: Tanjug/AP

- Bilo je to idealno otvaranje. Fudbaleri kažu da je prva utakmica na velikim takmičenjima veliki psihološki teret, ona se igra u njihovim glavama od trenutka kada saznaju protivnike. To je bilo vidljivije kod Hrvatske kojoj je trebalo mnogo duže da uđe u utakmicu nego Španiji - naveo je taj dnevnik "AS".

Nizali su se mnogobrojni komentari na račun igrča fudbalske repreuzentacije Španije i njihove igre.

Evo kako je jedan glasi: "Španija je nakantala Hrvatsku i ističe svoje mesto među favoritima za osvajanja Evropskog prvenstva”.

"Crvena furija“ svoju sledeću utakmicu na ovom turniru igra u četvrtak od 21.00 protiv selekcije Italije.

BONUS VIDEO EURO 2024: Navijač uleteo na teren tokom treninga Srbije

