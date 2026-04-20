Luksuznu lokaciju zatvorili samo zbog njega: Pevaču iz Srbije pomogla poznata austrijska porodica (FOTO)
DOK javnost nagađa kako uspeva da pomera granice, pevač Aleks (Aleksandar Milošević) ponovo je izveo potez o kojem bruji i Beč i region, jer je luksuzna lokacija zatvorena samo zbog njega, a iza svega stoji moćna austrijska porodica sa kojom ga vežu i privatne veze.
Naime, pevač Aleks nastavlja da intrigira kako publiku, tako i javnost u Srbiji i Austriji. Iako vuče korene iz Srbije, njegova pozicija u bečkim modnim i društvenim krugovima već godinama izaziva pažnju, ali i otvara vrata koja su drugima nedostižna.
Upravo zahvaljujući tim kontaktima, ali i kumovskim odnosima sa uticajnom austrijskom porodicom Pollischansky, Aleks je uspeo da realizuje nešto što se retko viđa, snimanje spota na jednoj od najpoznatijih lokacija u Beču, uz potpuno zatvaranje prostora za javnost.
Kompletno snimanje spota realizovano je u čuvenoj Ottakringer pivari, koja je na dan snimanja bila u potpunosti zatvorena za posetioce, kako bi produkcija mogla nesmetano da sprovede sve planirane scene. Ceo proces odvijao se uz punu podršku i organizaciju domaćina, što je omogućilo realizaciju na najvišem nivou.
Sve je bilo organizovano na vrhunskom nivou. Podrška koju smo dobili od domaćina i same porodice bila je neverovatna- rekao nam je pevač nakon snimanja.
Poznato je da porodica Pollischansky važi za jednu od najuticajnijih u ugostiteljskom svetu Austrije, sa nizom kultnih lokala u Beču, ali i diskretnim prisustvom u društveno-političkim krugovima, bez direktnog eksponiranja u politici.
Dodatnu zanimljivost celom projektu daje i internacionalni sastav Alekdovog benda, muzičari poreklom sa Kube uneli su posebnu energiju i ritam, koji se savršeno uklopio sa pesmom rađenom u grčkom maniru, sa izraženim mediteranskim i folk elementima.
Pesmu je delom pisao sam Aleks, dok je značajnu kreativnu podršku pružio poznati aranžer i tekstopisac Fobi. Važan segment produkcije nosi i tim iz studija Aleksandra Sofronijevića, uz angažman Ivana Lekića Leke, koji je dodatno učvrstio zvuk i kvalitet celog projekta.
Zatvorene kapije, moćne veze i internacionalna ekipa, sve ukazuje na to da Aleks ne planira da igra na sigurno.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
Ne zaboravite... Tea Tairović okovana dijamantima poslala snažnu poruku (FOTO)
19. 04. 2026. u 21:20
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
Komentari (0)