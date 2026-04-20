Luksuznu lokaciju zatvorili samo zbog njega: Pevaču iz Srbije pomogla poznata austrijska porodica (FOTO)

Dušan Cakić

20. 04. 2026. u 18:30

DOK javnost nagađa kako uspeva da pomera granice, pevač Aleks (Aleksandar Milošević) ponovo je izveo potez o kojem bruji i Beč i region, jer je luksuzna lokacija zatvorena samo zbog njega, a iza svega stoji moćna austrijska porodica sa kojom ga vežu i privatne veze.

Луксузну локацију затворили само због њега: Певачу из Србије помогла позната аустријска породица (ФОТО)

Naime, pevač Aleks nastavlja da intrigira kako publiku, tako i javnost u Srbiji i Austriji. Iako vuče korene iz Srbije, njegova pozicija u bečkim modnim i društvenim krugovima već godinama izaziva pažnju, ali i otvara vrata koja su drugima nedostižna.

Upravo zahvaljujući tim kontaktima, ali i kumovskim odnosima sa uticajnom austrijskom porodicom Pollischansky, Aleks je uspeo da realizuje nešto što se retko viđa, snimanje spota na jednoj od najpoznatijih lokacija u Beču, uz potpuno zatvaranje prostora za javnost.

Kompletno snimanje spota realizovano je u čuvenoj Ottakringer pivari, koja je na dan snimanja bila u potpunosti zatvorena za posetioce, kako bi produkcija mogla nesmetano da sprovede sve planirane scene. Ceo proces odvijao se uz punu podršku i organizaciju domaćina, što je omogućilo realizaciju na najvišem nivou.

Sve je bilo organizovano na vrhunskom nivou. Podrška koju smo dobili od domaćina i same porodice bila je neverovatna- rekao nam je pevač nakon snimanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznato je da porodica Pollischansky važi za jednu od najuticajnijih u ugostiteljskom svetu Austrije, sa nizom kultnih lokala u Beču, ali i diskretnim prisustvom u društveno-političkim krugovima, bez direktnog eksponiranja u politici.

Dodatnu zanimljivost celom projektu daje i internacionalni sastav Alekdovog benda, muzičari poreklom sa Kube uneli su posebnu energiju i ritam, koji se savršeno uklopio sa pesmom rađenom u grčkom maniru, sa izraženim mediteranskim i folk elementima.

Pesmu je delom pisao sam Aleks, dok je značajnu kreativnu podršku pružio poznati aranžer i tekstopisac Fobi. Važan segment produkcije nosi i tim iz studija Aleksandra Sofronijevića, uz angažman Ivana Lekića Leke, koji je dodatno učvrstio zvuk i kvalitet celog projekta.

Zatvorene kapije, moćne veze i internacionalna ekipa, sve ukazuje na to da Aleks ne planira da igra na sigurno.

 

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

