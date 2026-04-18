Najškolovaniji bend ponovo u centru pažnje: Nakon saradnje sa Brenom i Čolom, usledio preokret (FOTO)
Ono što Chegi bend izdvaja jeste činjenica da su najškolovaniji na domaćoj muzičkoj sceni, jer većinu članova čine akademski obrazovani muzičari, koji su završili Fakultet muzičke umetnosti, a to se jasno čuje i u njihovom novom novom muzičkom izdanju.
Dve godine su učestvovali na Pesmi za Evroviziju, gde su dodatno skrenuli pažnju na svoj kvalitet i autentičan izraz.
Tokom karijere delili su scenu sa nekim od najvećih imena domaće muzike, među kojima su Zdravko Čolić i Lepa Brena, što dodatno potvrđuje njihov status na muzičkoj sceni.
Posle pune tri godine medijske tišine, odlučili su da se vrate na scenu — i to na velika vrata. Njihova nova pesma “Moja mila” već na prvo slušanje osvojila je srca publike.
Iza nove pesme stoji Marko Milošević, čiji potpis garantuje kvalitet, ali i priču koja pogađa pravo u srce, jer kod njega emocija izvire iz svake reči.
