Zaustavila Pariz: Marijana Katić zapevala hit Dragane Mirković na Montmartru (FOTO)

MLADA pevačica Marijana Katić izvela je veliki hit „Tugo mojih dana“, koji je proslavila folk diva Dragana Mirković, pred brojnim okupljenim prolaznicima na Montmartru u Pariz, ispred Bazilike gde je emotivnom interpretacijom pesme autora Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa nagrađena velikim aplauzom publike.

Njen nastup u jednom od najpoznatijih umetničkih kvartova francuske prestonice privukao je pažnju velikog broja turista i prolaznika, koji su se spontano zaustavljali kako bi poslušali izvođenje pesme koja decenijama važi za jednu od najemotivnijih na domaćoj muzičkoj sceni.

Bez bine, bez najave, samo uz snagu svog glasa, uspela je da zaustavi užurbani Pariz. Ljudi su prilazili, zastajali, snimali, ali pre svega slušali. U njenoj interpretaciji nije bilo pokušaja da imitira, niti da nadmaši original. Umesto toga, Marijana je uradila ono najteže, učinila je da pesma zvuči kao da je prvi put ispričana.

Svaki stih nosio je lični pečat, svaka emocija bila je ogoljena i iskrena. Upravo tu, na mestu gde umetnost diše na svakom koraku, pokazala je da pripada novoj generaciji izvođača koji ne zavise od produkcije, već od autentičnosti.

Kako se pesma bližila kraju, atmosfera je postajala gotovo nestvarna. Tišina publike pretvorila se u snažan, dug aplauz koji je odjeknuo stepenicama Montmartrea. Bio je to aplauz ne samo za hrabrost da se stane pred ljude, već i za umeće da se velika pesma iznese na sopstveni način.

Podsetimo, mlada pevačica je nedavno snimila i kaver za ovu pesmu, koji je već naišao na odlične reakcije publike i beleži veliku gledanost na mrežama.

