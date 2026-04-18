Svetolik Jakovljević preminuo u 100. godini: NJegov životni vek suštinski su obeležili džez, publicistika i muzika

MUZIČKI urednik Produkcije gramofonskih ploča RTB i kultni "nevidljivi čovek" Radija i Televizije Svetolik Jakovljević preminuo je u 100. godini.

Iako je po struci bio diplomirani optičar i pravnik, njegov život suštinski su obeležili džez, publicistika i muzika. Ovu tužnu vest potvrdio je i saopštio javnosti poznati muzički novinar i kritičar Petar Peca Popović na svom Fejsbuk profilu.

Opraštajući se od velikog stručnjaka, Popović je otkrio i malo poznate detalje o drami koju je Jakovljević preživeo, kada je umalo ostao bez posla i "profesionalno nastradao" zbog čuvene američke pevačice Džoan Baez.

- Lično poštovanje nalaže: Izuzetan Beograđanin, poliglota i gospodin svetskih manira. Nekadašnji gitarista Plavog ansambla, učesnik u stvaranju prve LP ploče u izdanju PGP RTB “Muzika za ples” Đorđa Marjanovića (1959), autor divnih tekstova o džezu, prve ovdašnje knjige o Džangu Renartu, dobronamerni savetnik mladih muzičara i onih koji su poželeli da pišu o muzici. Izvanredni urednik licencnog programa PGP RTB. Kao takav zamalo da profesionalno nastrada zbog objavljivanja duplog koncertnog albuma Džoan Baez “From Every Stage” 1977 godine. Tu je bila pesma „Natalija“ posvećena ruskoj pesnikinji i aktivistkinji za ljudska prava Nataliji Gorbanjevskoj. Problem je bio što je na poleđini omota stajao sitnim slovima tekst na engleskom: Od dana ovog snimanja Nataliji Gorbanjevskoj je izdata izlazna viza SSSR-a i nastavila je da živi u Francuskoj. Osobe zainteresovane za rad oko oslobođenja zatvorenika savesti širom sveta mogu pisati Amnesty Internationalu, San Francisko, Kalifornija. Neko “savestan” je taj propust prijavio “gde treba” pa je gospodin Jakovljević bio na ledu i dugo ostranjen sa svog radnog mesta. U poslu ga je sve vreme zamenjivao Nikola Karaklajić - piše u objavi Petra Popovića.

