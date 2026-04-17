Voliš samo pare: MS Stojan pravo sa Kipra došao u dvorac i sastao se sa Aleksandrom Mladenović (FOTO)

BAJKOVITI dvorac u Vojvodini je lokacija na kojoj su se sastali pevačica Aleksandra Mladenović i MS Stojan.

To je bio razglog jer, nakon punih osam godina od pesme „Čekaj, čekaj“ ovaj dvojac je ponovo ukrstio glasove, i sudeći po prvim reakcijama, publici su predstaili novi hit.

- Aleksandru sam odabrao pre svega zato što je vrhunski vokal, jedan od najboljih na estradi, zato što smo jako dobri prijatelji i imamo jedan jako uspešan duet – rekao nam je Stojan.

Neobična a luksuzna lokacija i dvorac su mu odmah privukli pažnju i znao je da baš tu želi da snima spot:

- Trudio sam se da ja budem ja, Aleksandra je prezgodna, prelepa i ubija kako peva. Neobičan je spot, ljudi su navikli da od mene stalno bude nešto drugačije i da je malo ludo, tako da očekujem jedan ludački spot.

„Pare, pare, voliš samo pare“, peva Aleksandra koja ne krije da joj se ideja da ponovo snimi duet sa Stojanom odmah dopala.

- Pesma „Čekaj, čekaj“ ima više od 30 miliona slušanja, što znači da se publici dopala, a nadam se da će to biti sučaj i sa novom numerom. Meni se dopala na prvo slušanje, sa Stojanom sam se sve brzo dogovorila. Poznajemo se i zaista smo dobri prijatelji, na snimanju spota smo se na prvom mestu odlično zabavili, mada malo i smrzli, smeh. Uživala sam i sigurna sam da će naša publika prepoznati sjajnu energiju – poručila je pevačica za naš list.

