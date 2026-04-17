Da mi je neko rekao, ne bih verovao: Bojan Bjelić iskreno o prošlosti i budućnosti, povratku u novo vreme, ali sa starom emocijom (FOTO)

POSLE 12 godina provedenih daleko od očiju domaće javnosti, negde između kanadskih ulica i tišine koja ume da preispita čoveka, pevač Bojan Bjelić vratio se tamo gde je sve počelo, među publiku koja ga nije zaboravila.

Nije bilo velikih najava, ni agresivnih kampanja. Samo jedan povratak, tih, ali snažan.

- Da mi je neko pre šest meseci rekao da ću ponovo nastupiti u Beogradu, iskreno ne bih mu verovao- kaže Bjelić za "Večernje novosti", gotovo kao da i sam još uvek sabira utiske. U njegovom glasu nema euforije, ali ima nečeg mnogo vrednijeg, sigurnosti da nije pogrešio što se vratio.

Iako je bio fizički daleko, njegove pesme su, kako sam kaže, ostale tu.

- Moje pesme su preživele sve, i vreme i moje odsustvo. To je najveća nagrada koju jedan pevač može da dobije - dodaje, podsećajući na hitove koji su obeležili jednu eru, od „Duha iz bombonjere“ do „Crvene čipke“ i dueta „Ekspresno“.

Ipak, umesto da se vrati na isti način na koji je nekada gradio karijeru, Bjelić je odlučio da napravi korak u stranu i dublje u sebe.

Akustične verzije pesama „Prolazna kriza“, „Ostavi me“ i „To nije ljubav“ nisu samo novi aranžmani, one su, kako objašnjava, njegov lični pogled unazad.

- To su pesme koje su obeležile moj put. Hteo sam da ih ogolim, da im dam novu emociju, da publika čuje ono što sam i ja osećao dok sam ih pevao - priča Bojan.

Dok govori o sceni danas, ne zvuči kao neko ko je ogorčen ili razočaran.

- Uvek je postojala konkurencija, samo je sada veća. I mislim da je to dobro. Što više ljudi, više izbora, više muzike.

A onda dodaje ono što ga, možda, najviše izdvaja:

- Sujeta ne treba da postoji. Niko nikome ne uzima hleb. Svi smo u istom poslu.

U vremenu kada su medijski sukobi postali gotovo uobičajeni deo estradne scene, Bjelić ostaje po strani. Ne zato što nema šta da kaže, već zato što bira kako će da kaže.

- Nikada nisam ulazio u prepucavanja. To nije moj način. Uvek sam se trudio da poštujem ljude, i mislim da mi se to vratilo kroz mir koji imam.

Ipak, ne isključuje mogućnost da stane u odbranu sebe.

- Ako me neko nagazi, odgovoriću. Ali uvek kao čovek. Bez uvreda, bez prelaska granice - zaključio nam je pevač.

I možda je upravo u tome suština njegovog povratka. Ne u velikom spektaklu, već u tišini iz koje dolazi neko ko zna ko je, šta je bilo i šta želi da bude.

Bojan se nije vratio da bi dokazao nešto drugima. Vratio se da podseti i sebe i publiku, da dobra pesma, kao i iskren umetnik, nikada zaista ne odu.

