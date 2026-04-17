Zvanično - Tom Kruz opet leti kao Maverik: U pripremi treći deo filma „Top gan“

HOLIVUDSKA zvezda Tom Kruz ponovo će se vinuti nebu pod oblake i uskočiti u pilotsko sedište koje ga je 1986. godine lansiralo među najveće svetske zvezde - studio Paramaunt nedavno je zvanično potvrdio da je u pripremi treći nastavak kultnog filma „Top gan“.

Ovaj nastavak hita iz 2022, „Top gan: Maverik“, u režiji Džozefa Kosinskog, prvi put je najavljen još 2024, a scenario potpisuje Eren Kruger, koji je radio i na „Maveriku“, zajedno sa Erikom Vorenom Singerom i Kristoferom Mekvarijem. Projektu se vraća i dugogodišnji, veoma uspešni, producent Džeri Brukhajmer, a očekuje se i učešće Majlsa Telera i Glena Pauela.

Pomenuti drugi nastavak „Top gana“ ostvario je veliki uspeh u bioskopima širom sveta, uprkos tome što je svetlost dana ugledao u trenutku u kom su mnoge bioskopske sale još bile zatvorene zbog pandemije Kovida i što je od prvog dela prošlo čak 36 godina. Sa budžetom od 170 miliona dolara, ova akcija donela je zaradu od impresivnih 1,5 milijardi dolara na globalnom nivou, dajući snažan podsticaj bioskopskoj industriji u teškim vremenima i smatra se najuspešnijim filmom u Kruzovoj karijeri.

Pored Toma Kruza i Majlsa Telera, u „Maveriku“ su se pojavile i mnogobrojne mlade zvezde u usponu, poput Glen Pauel, Luisa Pulmana, Monike Barbaro, Denija Ramireza, Džeja Elisa, Grega Tarzana Dejvisa i Manija Hasinta, koji su tumačili nove pilote. U filmu su igrali i znatno poznatiji glumci, Dženifer Koneli, Džon Hem, Čarls Parnel, Ed Haris i Bašir Salahudin.

U ovom ostvarenju poslednji put se, u filmskoj ulozi, pojavio Val Kilmer (preminuo je 2025. godine), ponovivši lik Toma „Ajsmena“ Kazanskog iz originalnog „Top gana“.

Detalji vezani za radnju trećeg dela ostvarenja još nisu poznati, ali povratak ključnih imena iza i ispred kamere već budi velika očekivanja publike širom sveta.