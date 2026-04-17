Nova drama u porodici Bulat: Marko u policiji, njegova supruga u bolnici

SUPRUGA pevača Marka Bulata, Marija Bulat, prijavila je muža za fizičko nasilje; istraga u toku.

Foto: Instagram/bulat.marko

Jutros oko 7:30 časova supruga pevača pozvala je policiju nakon incidenta u porodičnom domu.

Prema pisanju pojedinih medija, intervencija je usledila nakon prijave porodičnog sukoba, nakon čega je policijska patrola stigla na lice mesta i odvela pevača u policijsku stanicu radi daljeg postupanja, dok je njegova supruga Marija upućena u bolnicu na pregled.

Nadležne službe trenutno proveravaju sve okolnosti jutrošnjeg događaja, a očekuje se da će u narednom periodu biti uzeti iskazi oba učesnika, kao i eventualnih svedoka.

U zavisnosti od medicinskih izveštaja i prikupljenih informacija, biće odlučeno o daljem postupanju i eventualnim prijavama.

Marko i Marija Bulat se do ovog trenutka nisu zvanično oglasili povodom najnovijeg incidenta.

U medijskim izveštajima se navodi da su i u ranijim godinama Marko i Marija Bulat već bili u žiži javnosti zbog međusobnih prijava za nasilje u porodici, nakon čega je u jednom periodu bilo uključeno i izricanje mera zabrane prilaska, da bi kasnije došlo do pomirenja i nastavka zajedničkog života.

Takođe, mediji su pisali o njenim zdravstvenim problemima i povremenim hospitalizacijama, kao i o turbulentnom periodu u njihovom braku koji je više puta bio tema javnosti.

Podsetimo, pre samo tri godine, kao bomba je odjeknula vest da je pevača Marka Bulata pretukla njegova žena Marija. Pevač je tada zbog povreda završio u Urgnetnom centru, a nakon što se oporavio otkrio je šta je dovelo do nasilja.

- Nisam u određenom trenutku legao pored nje da je uspavam u tim bolovima i muci koju ona ima. "Pomozi mi, uspavaj me, boli me", tražila je. Nisam valjda uspeo da je uspavam, da je smirim, da joj kažem da će sve biti u redu. Taj dan je saznala da ima još jedno oboljenje, vaskulitis, propali krvni sudovi - ispričao je tada Marko.

Dodao je da mu je supruga to veče uputila ružne reči i da je on "u afektu" to prijavio policiji.

- Moja supruga je u vrlo lošem zdravstvenom stanju, nije mi nanela teške telesne povrede. Nije me udarila bejzbol palicom, samo me je grebala, davila - rekao je tim povodom Bulat za Novo jutro i poručio da mu je najvažnije da se zna da nije istina da je uhvatio ženu da se drogira, iako su neki mediji to preneli.

- Da sam želeo, mogao sam davno da je ostavim s obrzirom na to u kakvim aferama je učestvovala. Prijavio sam zvanično nasilje u porodici i zato je izašlo u novinama. Ali mi je najbitnije da nije istina da sam je zatekao da se drogira. Ona se nije drogirala i to mi je važno da kažem, to je istina. Problem je nastao što je nisam umirio. Volim je i dalje kao majku svoje dece - izjavio je Marko.

Marko Bulat je tada otkrio i da još nije jasno da li će da se razveti.

- Njene izjave neću da komentarišem, nisam samog sebe davio, nema veze. Videćemo od ponedeljka da li ćemo se razvesti. Danas u razgovoru s njom nisam video sa njene strane želju da brak opstane. Ja želim da opstane zbog dece i da ona ozdravi, naravno da je volim, ona je majka moje dece. Kada je neko izuzetno bolestan, nezadovoljan time da nije dobar partner, da ne može zbog bolesti da pruži maksimum, dođe do ovakvih stvari, mora doći do razumevanja - rekao je Bulat.

(Kurir)

