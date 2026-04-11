NAPRAVILA OZBILJNI ZAOKRET, A O OVOME JE ĆUTALA: DŽejla Ramović u strogoj tajnosti boravila na Malti (FOTO)
PEVAČICA Džejla Ramović važi za nekoga ko veoma pažljivo i temeljno gradi svoju muzičku karijeru, trudeći se da njen kvalitet uvek bude u prvom planu.
Iako svoju intimu vešto čuva od očiju javnosti, pevačica je nedavno privukla veliku pažnju nakon što je odlučila da na neko vreme napusti region.
Kako bi napravila vizuelni i profesionalni iskorak, Džejla je sa novom ekipom saradnika otputovala na Maltu. Tamo je u strogoj tajnosti provela nekoliko dana, gde su nastali izuzetno atraktivni i upečatljivi kadrovi na egzotičnim lokacijama.
Ono što je posebno intrigantno jeste činjenica da je mlada pevačica rešila da izađe iz svoje zone komfora i napravi ozbiljan profesionalni zaokret. Naime, ona je prvi put započela autorsku saradnju sa potpuno novim timom, sa Saškom Nikolićem i Mirom Mijatovićem. Ipak, iako rad sa novim ljudima na muzičkoj sceni često nosi rizik i transformaciju, pevačica ni u jednom trenutku nije odstupila od svog prepoznatljivog muzičkog izraza. Svi koji pomno prate njen rad svedoče da je ostala verna onom kvalitetu i dubokoj emociji po kojoj je postala poznata širom regiona.
Kruna ovog neočekivanog putovanja i saradnje sa novim autorima, koji ujedno potpisuju muziku, tekst i aranžman, jeste i njen novi muzički projekat, numera pod intrigantnim nazivom „1004".
Govoreći o ovom životnom i profesionalnom poglavlju, talentovana pevačica priznaje da su se neke stvari desile neplanirano, ali da su baš zato posebne.
– Ova pesma mi je bila posebna od samog početka. Nekako je došla spontano, ali nosi snažnu emociju koju sam želela da podelim sa publikom – poručila je kratko Džejla i time jasno stavila do znanja šta njeni fanovi mogu da očekuju.
