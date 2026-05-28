PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić koji od 24. maja boravi u zvaničnoj poseti Kini, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga, nastavlja diplomatske aktivnosti u Šangaju.

Šef naše države danas je posetu počeo sastancima sa kineskim kompanijama, a kako bi pregovarao o novim investicijama za Srbiju.

Podsetimo, predsednik Vučić je juče potpisao ugovore sa čak 14 kompanija a što znači dolazak investicija od 953 miliona evra u Srbiju.

- Hvala i svima koji su do sada ulagali novac u našu zemlju, u sve različite delove Srbije. Mogu da se raduju i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije. Naše je da učimo i da radimo, a trudimo se da naše investitore ne razočaramo i da pomognemo u svemu što možemo. Želim još jednom da zahtevam predsedniku Siju na svemu što je radio za nas, a mi ćemo znati da se vratimo - rekao je juče predsednik Vučić.