BILO JE IZAZOVNO: Nadica Ademov unajmila dublerku, pa priznala da se suočila sa strahovima (FOTO)

FOLK zvezda Nadica Ademov objavila je novu pesmu "Hali gali", a zbog ovog snimanja spota za istu, morala je za zakupi ceo luna park.

Foto: Želimir Krizov

Ono što je zanimljivo jeste da je čak angažovala i dublerku koja je zamenila u "opasnim" scenama. Foto: Želimir Krizov

Naime, ovaj spot je podrazumevao zahtevne scene u luna parku. Ideja je bila da se snime kadrovi na rolerkosteru, a Nadica je tada priznala da se plaši visine i da ne bi smela da se provoza, zato je angažovana njena dublerka koja je umesto Nadice pristala da se spusti sa visine.

- Na snimanju je bilo dosta izazovno, suočila sam se i sa nekim ličnim strahovima, ali sam ih uspešno prevazišla. Zvuči neverovatno ali čitav spot je snimljen za četiri sata. Ponosna sam na saradnju sa čitavom ekipom koja je radi na pesmi "Hali gali". Znam da će ovo za mnoge biti veliko iznenađenje - istakla je Nadica za "Večernje novosti". Foto: Želimir Krizov Nadica u spotu izgleda bombastično, od kombinacije u uskim pantalonama, do one u kaubojskim čizmama i haljini ispod koje se nazira crna čipka. Kako kaže publika, ovakvu Nadicu su dugo priželjkivali. Foto: Želimir Krizov Prvi komentari i reakcije obećavaju, jer ljudi kažu da Nadica ima ozbiljan hit, a pored potpune promene muzičkog pravca u novoj pesmi, ona ih je raspametila i izgledom i apsolutnom promenom imidža. Foto: Želimir Krizov "Au, kako izgleda ova žena!", "Skupo i moderno, nastavi ovako", "Sve što Nadica otpeva je vrh, samo tako nastavi!", "Kako sam i očekivao, hitčina", "Ja ne znam šta sad da kažem, žena pokidala ovaj moderniji pravac, a opet - niko ne peva narodnjake kao ona. Daj nam miks svega", "Razbila",samo su neke od prvih reakcija. U nastavku pogledate Nadičinu putešestviju u luna parku.