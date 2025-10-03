BILO JE IZAZOVNO: Nadica Ademov unajmila dublerku, pa priznala da se suočila sa strahovima (FOTO)
FOLK zvezda Nadica Ademov objavila je novu pesmu "Hali gali", a zbog ovog snimanja spota za istu, morala je za zakupi ceo luna park.
Ono što je zanimljivo jeste da je čak angažovala i dublerku koja je zamenila u "opasnim" scenama.
Naime, ovaj spot je podrazumevao zahtevne scene u luna parku. Ideja je bila da se snime kadrovi na rolerkosteru, a Nadica je tada priznala da se plaši visine i da ne bi smela da se provoza, zato je angažovana njena dublerka koja je umesto Nadice pristala da se spusti sa visine.
- Na snimanju je bilo dosta izazovno, suočila sam se i sa nekim ličnim strahovima, ali sam ih uspešno prevazišla. Zvuči neverovatno ali čitav spot je snimljen za četiri sata. Ponosna sam na saradnju sa čitavom ekipom koja je radi na pesmi "Hali gali". Znam da će ovo za mnoge biti veliko iznenađenje - istakla je Nadica za "Večernje novosti".
